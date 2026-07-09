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Chuyện tình của nam nghệ sĩ quê Hà Nội và cô nàng dễ thương cùng trường cấp 2: "Mày yêu tao á?"

Li La
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Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nam nghệ sĩ này còn có chuyện tình vô cùng đẹp.

Chuyện tình của nam nghệ sĩ quê Hà Nội và cô nàng dễ thương cùng trường cấp 2: "Mày yêu tao á?" - Ảnh 1.

Nếu trên màn ảnh, Mạnh Trường nhiều lần ghi dấu ấn với hình tượng người đàn ông si tình, chung thủy thì ngoài đời, nam diễn viên cũng có một chuyện tình đẹp kéo dài hơn hai thập kỷ. Người đồng hành cùng anh không phải ai xa lạ mà chính là Lan Phương – cô bạn học cùng trường từ thời cấp 2.

Chuyện tình của nam nghệ sĩ quê Hà Nội và cô nàng dễ thương cùng trường cấp 2: "Mày yêu tao á?" - Ảnh 2.

Từ mối tình đơn phương đến cái gật đầu sau gần một năm

Mạnh Trường và Lan Phương quen nhau từ những năm học cấp 2 tại Hà Nội. Trong nhiều cuộc trò chuyện, nam diễn viên cho biết anh đã thầm thích cô bạn học từ sớm nhưng vì tính cách khá nhút nhát nên không dám bày tỏ.

Đến khi học cấp 3, Mạnh Trường mới lấy hết can đảm để tỏ tình. Chia sẻ về kỷ niệm này, anh kể Lan Phương từng rất bất ngờ và hỏi lại: "Mày yêu tao á?", bởi trước đó cả hai chỉ xem nhau là bạn bè. Sau gần một năm kiên trì theo đuổi, nam diễn viên mới nhận được lời đồng ý.

Sau khi tốt nghiệp THPT, gia đình Lan Phương từng có kế hoạch đưa cô sang Đức định cư cùng người thân. Tuy nhiên, vì tình yêu với Mạnh Trường, cô quyết định ở lại Việt Nam. Cũng chính Lan Phương là người động viên bạn trai đăng ký thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, mở ra bước ngoặt giúp anh theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Chuyện tình của nam nghệ sĩ quê Hà Nội và cô nàng dễ thương cùng trường cấp 2: "Mày yêu tao á?" - Ảnh 3.

Hậu phương vững chắc của nam diễn viên

Năm 2008, sau khoảng 6 năm yêu nhau, Mạnh Trường và Lan Phương tổ chức đám cưới khi cả hai mới 23 tuổi.

Từ khi kết hôn, Lan Phương gần như không xuất hiện trong các hoạt động giải trí mà dành thời gian chăm lo gia đình. Mạnh Trường nhiều lần chia sẻ vợ là hậu phương vững chắc, luôn đồng hành và góp ý cho anh trong công việc cũng như cuộc sống. Sự ủng hộ của bà xã giúp nam diễn viên yên tâm theo đuổi nghệ thuật.

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Đến nay, Mạnh Trường và Lan Phương đã đồng hành cùng nhau khoảng 24 năm, trong đó có gần 18 năm hôn nhân. Tổ ấm của cặp đôi có ba người con gồm hai trai và một gái.

Dù công việc bận rộn, Mạnh Trường vẫn thường xuyên dành thời gian cho gia đình. Trên trang cá nhân, nam diễn viên nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đưa vợ con đi du lịch, sum họp trong các dịp đặc biệt và không ngần ngại bày tỏ tình cảm dành cho người bạn đời. Anh cũng nhiều lần lên tiếng bảo vệ bà xã trước những bình luận thiếu thiện chí trên mạng xã hội.

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó, chuyện tình từ thuở học trò của Mạnh Trường và Lan Phương vẫn được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi sự bền chặt, giản dị và kín tiếng.

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sao Việt

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