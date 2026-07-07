Cuộc sống của nữ nghệ sĩ nổi tiếng miền Bắc sau khi bị bắt, ly hôn chồng ở tuổi 51

Sau khi chấp hành xong bản án, nữ nghệ sĩ nổi tiếng miền Bắc bình tĩnh đối diện với sai lầm. Cô rời Hà Nội về quê sống.

Diễn viên Lệ Hằng sinh năm 1975, quê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang từng là một trong những gương mặt nữ cá tính và ấn tượng nhất của màn ảnh phía Bắc giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Tên tuổi của cô vụt sáng thành sao vào năm 1997 nhờ vai diễn để đời Hoài "Thát-chơ" trong bộ phim truyền hình kinh điển Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Dù khi đó vẫn còn là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Lệ Hằng đã hóa thân xuất sắc vào vai một cô sinh viên tỉnh lẻ có tính cách ngang tàng, ngổ ngáo, hay nhậu nhẹt nhưng ẩn sâu bên trong lại là một tâm hồn trọng tình nghĩa và giàu lòng nhân ái.

Hình ảnh Lệ Hằng trong phim.

Diễn xuất tự nhiên của cô biến nhân vật này thành một biểu tượng đến mức khán giả chỉ nhớ gọi cô bằng tên phim. Sau bệ phóng đó, cô đầu quân về Nhà hát Tuổi trẻ và tiếp tục bị đóng đinh với những dạng vai gai góc, từ "chị đại" giang hồ cho đến nữ tội phạm trong các phim ăn khách như Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường hay Phi đội chuồn chuồn.

Mặc dù nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ, sự nghiệp sân khấu của cô lại khá im ắng với các vai phụ. Đến năm 2012, vì thù lao nghề diễn quá bấp bênh không đủ trang trải cuộc sống, Lệ Hằng bất ngờ tuyên bố giải nghệ, rời xa hoàn toàn hào quang showbiz để chuyển sang kinh doanh tự do.

Sau nhiều năm gần như "biến mất" khỏi truyền thông, biến cố lớn nhất cuộc đời cô ập đến vào tháng 4/2023. Cựu diễn viên gây chấn động dư luận khi bị cơ quan công an quận Đống Đa (Hà Nội) bắt quả tang và khởi tố vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,696 gram ma túy tổng hợp được mua với giá 500.000 đồng nhằm bán lại kiếm lời. Thông tin này đã làm sụp đổ hoàn toàn hình ảnh của nữ diễn viên tài hoa một thời trong lòng công chúng.

Sau khi chấp hành xong bản án và trở về hòa nhập với cuộc sống đời thường, Lệ Hằng bắt đầu sử dụng mạng xã hội từ đầu năm 2026 và trải lòng với công chúng. Cô công khai bày tỏ sự day dứt khôn nguôi vì lỗi lầm nghiêm trọng trong quá khứ.

“Tôi đã từng sai trái, từng lên mạng để xin lỗi nhưng không hết day dứt. Nghệ sĩ đáng lẽ phải là người truyền cảm hứng về văn hóa, nghệ thuật. Tôi đã nghỉ làm nghề 20 năm nhưng cái mác nghệ sĩ theo cả cuộc đời. Lỗi lầm trong quá khứ cũng vậy", nữ diễn viên chia sẻ.

Lệ Hằng hối hận vì vấp ngã.

Cũng chính trong giai đoạn này, cụ thể là vào tháng 5/2026, cô mới chính thức lên tiếng xác nhận vừa hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng ở tuổi 51. Cô tiết lộ hai người thực chất kết hôn từ năm 1998, có một con gái chung sinh năm 1999 nhưng chỉ chung sống vài năm rồi rơi vào tình trạng ly thân kéo dài suốt hơn 20 năm qua. Cô thừa nhận cái tôi lớn của bản thân là nguyên nhân chính khiến hôn nhân tan vỡ. Đến tuổi xế chiều, sau khi trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, hai vợ chồng mới quyết định ra tòa trong tâm thế vui vẻ, nhẹ nhõm, văn minh và chúc phúc cho nhau.

Hiện tại, cựu diễn viên chọn rời Hà Nội để về quê nhà Tuyên Quang sống cùng chị gái. Cô chọn cách sống bình thản, vui vẻ và hài lòng với những niềm vui giản dị đời thường. Cô đăng tải nhiều clip chia sẻ cuộc sống ở Tuyên Quang và nhận được sự ủng hộ, cổ vũ của nhiều cư dân mạng. Sự an yên trong tâm hồn khi đối diện với sai lầm và biến cố khiến Lệ Hằng trông trẻ trung, xinh đẹp hơn dù bản thân mắc bệnh suy tim giai đoạn 4 phải duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.