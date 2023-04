Diễn viên Lệ Hằng không phải là nghệ sĩ duy nhất bị bắt vì ma túy

Ngày 23/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (diễn viên Lệ Hằng) về tội mua bán trái phép các chất ma túy. Theo cơ quan chức năng, diễn viên Lệ Hằng mua bán ma túy nhỏ lẻ để kiếm sống qua ngày chứ không sử dụng. Thời điểm bị bắt quả tang, Công an đã tiến hành xét nghiệm nhanh và Lệ Hằng có kết quả âm tính với các chất ma túy.

Thông tin Lệ Hằng bị bắt khiến công chúng xôn xao. Với những khán giả phim truyền hình thập niên 1990, Lệ Hằng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Bộ phim thành công giúp tên tuổi của cô đến gần với công chúng là Xin Hãy Tin Em. Cho đến năm 2012, nữ diễn tuyên bố giải nghệ và có cuộc sống kín tiếng. Nữ diễn viên trải qua cuộc sống gói ghém trước khi bị bắt vì tội mua bán trái phép các chất ma túy.

Diễn viên Hữu Tín

Trước Lệ Hằng, làng giải trí Việt từng chấn động vì tin nghệ sĩ bị bắt liên quan đến ma túy. Gần nhất là vụ việc của diễn viên Hữu Tín bị bắt vì tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, rạng sáng 11/6/2022, Hữu Tín cùng một số người bạn đi ăn nhậu rồi về căn hộ của mình để bay lắc. Một người bạn tên Phi của nam diễn viên mở nhạc cho mọi người nghe rồi bỏ tờ tiền, thẻ nhựa cho nhóm Hữu Tín chơi ma túy. Khoảng 9h cùng ngày, Công an Quận 8 (TP.HCM) tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ nơi Hữu Tín đang ở thì phát hiện một số người sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thu giữ 2 gói nilon chứa 11 viên thuốc lắc. Sau đó lực lượng chức năng bắt giữ và tiến hành thủ tục khởi tố.

Đến tháng 11/2022, công an Quận 8, TP.HCM đã đề nghị truy tố Hữu Tín (Trần Hữu Tín) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 7-15 năm tù. Viện KSND Quận 8 (TP.HCM) cũng đã hoàn tất cáo trạng truy tố ra TAND Quận 8 đối với Hữu Tín. Phiên tỏa xét xử sơ thẩm đối với Hữu Tin sẽ được diễn ra vào ngày 28/4 tới.

Ca sĩ Châu Việt Cường

Vào khoảng 3h30 ngày 4/3/2018, sau khi đi hát, Châu Việt Cường và ca sĩ Nam Khang (quê Thừa Thiên - Huế) đã rủ chị Trần Mỹ H. (SN 1998, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và một cô gái có tên P.A. đến nhà anh T., ở phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội).

Tại đây, nhóm người này đã quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến khoảng 8h cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ chị H. bị "ma nhập" nên đã chạy xuống nhà mua tỏi rồi nhét vào miệng chị H. Hành động "trừ ma" của Châu Việt Cường đã khiến cho nạn nhân tắt thở, tử vong. Ngày 7/3/2019, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Châu Việt Cường 13 năm tù vì hành vi giết người tại khoản 2 điều 123 BLHS.

Đến ngày 8/8/2019, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, sau nửa ngày xét xử, HĐXX nhận thấy người thân Châu Việt Cường đã khắc phục toàn bộ số tiền theo yêu cầu của phía bị hại. Mẹ nạn nhân cũng đồng ý xin giảm án cho Cường, mong anh ta sám hối và cố gắng cải tạo tốt, sau này không vướng vào ma túy. Sau cùng, tòa phúc thẩm chấp nhận đề nghị và giảm 2 năm tù cho nam ca sĩ, tuyên Châu Việt Cường 11 năm tù giam.

Diễn viên Hiệp Gà

Chiều ngày 27/4/2007, Công an phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội đã bắt quả tang Dương Đức Hiệp, tức diễn viên hài Hiệp Gà đang tàng trữ heroin với mục đích sử dụng cá nhân. Tại cơ quan công an, Hiệp Gà khai đã nghiện ma túy khoảng 4-5 tháng, mỗi ngày sử dụng một nửa gói heroin mua với giá 50.000 đồng. Gói nhỏ mà Hiệp Gà vứt đi là heroin vừa được Hiệp mua để sử dụng.

Đến chiều ngày 31/7/2007, Hiệp Gà bị TAND quận Đống Đa, Hà Nội, tuyên phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, với hình phạt 2 năm tù. Phiên xử mở tại UBND phường Phương Liên, nơi Hiệp Gà tạm trú, chật kín người hâm mộ, bạn diễn và người dân xung quanh.

Hiệp Gà tên thật là Dương Đức Hiệp, anh sinh năm 1977 tại Hưng Yên, từng là diễn viên hài nổi bật ở miền Bắc. Qua những vai diễn duyên dáng tại các sân khấu đình đám những năm 2000 như Gặp Nhau Cuối Tuần, Táo Quân hay Gala Cười,... Tuy nhiên, sự nổi tiếng của anh cũng tỉ lệ thuận với những scandal và thị phi trong showbiz.

