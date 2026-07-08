Mạnh Trường tung ảnh ôm vợ giữa biển từ năm 19 tuổi: "Táo bạo quá"

Mạnh Trường thu hút sự chú ý khi tung ảnh đi biển cùng vợ năm 19 tuổi.

Bức ảnh năm 19 tuổi của Mạnh Trường và vợ.

Diễn viên Mạnh Trường vừa khiến mạng xã hội thích thú khi chia sẻ bức ảnh được anh gọi là "tư liệu quý" từ thời mới 19 tuổi. Nam diễn viên hài hước viết: "Cứ dọn nhà là lại thấy tư liệu quý. Tuổi 19 mà táo bạo quá".

Trong ảnh, Mạnh Trường và bạn gái năm ấy – hiện là vợ anh – cùng nhau đi tắm biển. Khoảnh khắc nam diễn viên ôm chặt bạn gái từ phía sau khi cả hai đang ngâm mình giữa những con sóng hướng mắt về máy ảnh với thần thái rạng rỡ, toát lên vẻ hồn nhiên, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Chia sẻ của Mạnh Trường nhận được nhiều bình luận hài hước từ cư dân mạng.

"Táo bạo thế mà tui đang tự hỏi ko biết ai chụp cho ông bà cảnh này"; "19 tuổi mà thế này thảo nào sắp được lên chức ông bà sớm"; "Thế con mà yêu tầm này là cấm ghê lắm ấy"; "Đôi này đi biển với nhau sớm quá"... là một số bình luận từ người ái mộ.

Chuyện tình của nam diễn viên Mạnh Trường và bà xã Lan Phương vốn được ví như một câu chuyện ngôn tình đời thực giữa lòng showbiz Việt. Cặp đôi sinh năm 1985 này vốn là bạn học từ những năm tháng cấp hai. Dù thầm thương trộm nhớ từ lâu nhưng phải đến năm lớp 11, Mạnh Trường mới đủ can đảm để thổ lộ tình cảm với cô bạn cùng lớp. Lan Phương lúc bấy giờ là một nữ sinh xinh xắn, học giỏi và được rất nhiều chàng trai theo đuổi, trong khi nam diễn viên tự nhận mình thời điểm đó có phần lép vế và phải rất vất vả mới chinh phục được trái tim người đẹp.

Thử thách lớn nhất trong hành trình yêu đương của họ diễn ra vào thời điểm tốt nghiệp trung học phổ thông. Gia đình Lan Phương đã thu xếp thủ tục để cô sang Đức định cư cùng người thân nhưng cuối cùng Lan Phương đã chọn ở lại bên Mạnh Trường.

Vợ chồng Mạnh Trường hiện tại.

Đến năm 2008, khi cả hai vừa tròn 23 tuổi và sự nghiệp của Mạnh Trường mới chỉ ở những bước khởi đầu, họ quyết định chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới ấm cúng.

Trải qua gần hai thập kỷ gắn bó, tổ ấm của Mạnh Trường và Lan Phương giờ đây đã viên mãn với sự xuất hiện của ba thiên thần nhỏ, gồm hai con trai và một con gái. Sự thấu hiểu và tin tưởng tuyệt đối là chìa khóa giúp họ giữ lửa hôn nhân trước những cám dỗ và áp lực của làng giải trí.

Dù nam diễn viên thường xuyên đóng cặp với nhiều mỹ nhân trên màn ảnh, Lan Phương luôn là hậu phương vững chắc, thấu hiểu cho công việc của chồng và khéo léo vun vén gia đình để Mạnh Trường có thể hoàn toàn yên tâm cống hiến cho nghệ thuật.