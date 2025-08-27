Nam kỹ sư 29 tuổi liệt tứ chi vì một quyết định sai lầm, thốt lên đầy day dứt: “Giá như hôm đó…”

Bác sĩ CKI Âu Văn Khê, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), cho biết mới đây, bác sĩ tiếp nhận điều trị phục hồi chức năng cho một trường hợp bệnh nhân liệt tứ chi. Nam bệnh nhân 29 tuổi, là kỹ sư xây dựng, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân phải nằm băng ca, tỉnh táo nhưng liệt tứ chi, không nói được, ăn qua sonde và mang đai cổ.

Theo nam bệnh nhân, vào một buổi tối sau giờ tan làm, anh đi nhậu cùng bạn bè. Dù đã có men trong người nhưng anh vẫn quyết định tự lái xe máy về nhà, anh mất kiểm soát, lao vào dải phân cách và ngã.

Cú va chạm khiến anh đa chấn thương, hôn mê sâu, phải nhập Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, rồi được chuyển ngay lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Ảnh minh hoạ.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán anh bị xuất huyết nội sọ nhiều vùng, gãy xương gò má phải, gãy mỏm gai đốt sống cổ C7. Sau một tháng điều trị, anh tỉnh lại nhưng liệt tứ chi, mất ngôn ngữ và phải đeo nẹp cổ.

Từ một chàng trai khỏe mạnh, sự nghiệp đang rộng mở, anh trở thành bệnh nhân nằm bất động, phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Bác sĩ Âu cho biết, sau khi xuất viện, người bệnh liên tục di chuyển qua nhiều cơ sở y tế để phục hồi chức năng. Bệnh nhân được điều trị viêm phổi ở Đồng Tháp, rồi chuyển về Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM – Cơ sở 3.

Sau 3 ngày điều trị kết hợp Đông – Tây y, anh có thể ăn súp qua đường miệng và phát âm được tên mình. Sau 10 ngày, tứ chi bắt đầu cử động. Sau 2 tháng, anh đã tự đi lại, nói chuyện, ăn uống bình thường, chỉ còn giảm nhẹ thị lực mắt phải.

Trải qua nhiều tháng điều trị gian nan, tình trạng của bệnh nhân có tiến triển nhưng cái giá phải trả vẫn quá đắt: mất đi một phần sức khỏe, tuổi trẻ, và những ước mơ dang dở.

Nằm trên giường bệnh, chàng kỹ sư 29 tuổi ân hận vì quyết định tự lái xe về của mình. Anh thốt lên đầy day dứt: “Giá như hôm đó…”

Đằng sau những con số là bi kịch

Bác sĩ Âu cho hay tai nạn giao thông không chỉ để lại thương tích trên cơ thể mà còn tước đi cả tương lai và gieo nỗi đau cho gia đình. Không ít nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT) sống cả đời với liệt nửa người, liệt tứ chi, mất ngôn ngữ, suy giảm trí nhớ… Những di chứng ấy có khi còn khốc liệt hơn cái chết.

“TNGT có thể xảy ra với bất cứ ai, bất kỳ lúc nào. Một quyết định vội vã “uống rượu rồi lái xe, phóng nhanh, vượt ẩu – có thể đổi lấy cả cuộc đời đầy nước mắt””, bác sĩ Âu nói.

Cầm lái an toàn không chỉ bảo vệ mạng sống bản thân, mà còn gắn liền với hạnh phúc gia đình và sự an toàn của người khác. Để tránh những bi kịch tương tự, mỗi người cần nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc an toàn:

- Chậm lại: “Nhanh một giây, chậm cả đời”. Đừng đánh đổi tương lai chỉ để về sớm hơn vài phút.

- Tập trung: Không dùng điện thoại, không phân tâm khi điều khiển xe.

- Tuân thủ luật: Đi đúng làn đường, đúng tốc độ, chấp hành tín hiệu giao thông.

- Đã uống rượu bia – tuyệt đối không lái xe.

Câu chuyện của chàng kỹ sư 29 tuổi là lời nhắc nhở nghiêm khắc: chỉ một giây bất cẩn, một quyết định sai lầm, có thể biến một cuộc đời đang rực sáng thành chuỗi ngày dài trong bệnh viện.