Chàng trai mắc suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 25: Bác sĩ cảnh báo loạt thói quen tai hại, nhiều người mắc

Bàng hoàng nhận tin mắc suy thận ở tuổi 25

Hoàng Minh (25 tuổi) là nhân viên marketing và thường xuyên phải thức khuya, ngồi máy tính hàng giờ. Để tỉnh táo và làm việc hiệu quả, Hoàng Minh đã lệ thuộc vào cà phê, nước tăng lực.

“Có những ngày tôi uống 3–4 lon nước ngọt có gas, thêm vài gói mì ăn liền cho nhanh gọn. Bạn bè rủ bia rượu thì chẳng bao giờ từ chối”, Hoàng Minh kể.

Lối sống thất thường ấy kéo dài nhiều năm và Hoàng Minh gần như không để ý đến các tín hiệu bất thường của cơ thể. Chỉ đến khi thấy người mệt mỏi, tiểu ít, mặt phù nhẹ và tăng huyết áp, anh mới đi khám. Kết quả khám khiến anh gia đình choáng váng, anh bị suy thận mạn giai đoạn 3.

“Bác sĩ nói chức năng thận của tôi đã suy giảm không thể phục hồi. Nếu không kiểm soát tốt, không thay đổi lối sống, tôi sẽ phải lọc máu suốt đời, hoặc phải ghép thận mới duy trì được sự sống”, Hoàng Minh chia sẻ.

Mặc dù đã được bác sĩ cảnh báo nhưng Hoàng Minh đã không tuân thủ được theo chế độ ăn uống, tập luyện được khuyến cáo nên bệnh của anh đã tiến triển thành suy thận giai đoạn cuối sau 1 năm và anh phải gắn bó với máy chạy thận.

Ảnh minh hoạ.

Ths.BSCKII, Nguyễn Đăng Quốc, Trưởng khoa Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết, những năm gần đây khoa tiếp nhận bệnh nhân suy thận mạn ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Bác sĩ tiếp nhận không ít trường hợp mới ngoài 20 tuổi, thậm chí có cả sinh viên, đã tổn thương thận nghiêm trọng. Các bệnh nhân thường đến khám khi suy thận đã tiến triển ở giai đoạn cuối nên việc tìm nguyên nhân gây bệnh rất khó khăn.

Hiện, bác sĩ Quốc đang điều trị bảo tồn cho 2 trường hợp bệnh nhân mới hơn 20 tuổi nhưng đã mắc suy thận mạn giai đoạn 3. Các bệnh nhân được điều trị tư vấn thay đổi chế độ ăn lối sống để duy trì chức năng thận còn lại.

Bác sĩ cảnh báo yếu tố nguy cơ gây suy thận ở người trẻ chủ yếu liên quan đến lối sống kém lành mạnh, mắc các thói quen xấu như: thường xuyên ăn mặn, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, uống nhiều rượu bia, đồ uống chứa đường, hút thuốc, lạm dụng thuốc giảm đau hoặc kháng viêm…

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), suy thận mạn là “sát thủ thầm lặng” vì bệnh thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm và thường chỉ được phát hiện khi thận đã tổn thương nặng. Người bệnh phải đối diện với gánh nặng liên quan đến chi phí điều trị, suy giảm chất lượng sống và nguy cơ tử vong sớm.

Cuộc sống gắn liền với việc chạy thận

Từ ngày chạy thận, Hoàng Minh phải kiêng khem đủ thứ. Một bữa ăn tưởng đơn giản nay trở thành “bài toán”: không ăn mặn, hạn chế đạm, giảm tối đa nước uống. Những chuyến đi chơi xa cũng trở nên khó khăn bởi anh phải duy trì lịch chạy thận định kỳ.

“Trước kia tôi từng nghĩ bệnh thận chỉ gặp ở người già. Không ngờ mình mới 25 tuổi đã phải sống cùng căn bệnh này”, Hoàng Minh thở dài.

Gia đình Hoàng Minh vốn không khá giả. Chi phí cho mỗi lần lọc máu, thuốc men, xét nghiệm… khiến anh lo lắng. Anh chỉ mong có phép màu đến với mình, chờ đợi thận ghép, vì anh còn quá trẻ.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, Hoàng Minh thừa nhận: “Giá như tôi quan tâm đến sức khỏe sớm hơn, đi khám định kỳ và thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt thì đã không phải trả giá đắt thế này”.

Theo thống kê, một bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối cần khoảng 150–200 triệu đồng mỗi năm cho điều trị. Nếu ghép thận, chi phí có thể gấp nhiều lần. Đây là gánh nặng lớn với đa số hộ gia đình Việt Nam.

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa suy thận, người trẻ cần duy trì chế độ ăn nhạt, hạn chế thức ăn nhanh, uống đủ nước, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngoài ra, người dân tuyệt đối không tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc nam không rõ nguồn gốc vì đây cũng là nguyên nhân gây hại cho thận.

Trường hợp của Hoàng Minh chỉ là một trong hàng ngàn bệnh nhân trẻ đang đối diện với căn bệnh suy thận. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo về lối sống thiếu khoa học của giới trẻ.

Hiện, Hoàng Minh vẫn đều đặn đến bệnh viện chạy thận. Anh xem đó là cơ hội thứ hai để nhìn lại và thay đổi. “Nếu câu chuyện của tôi khiến ai đó suy nghĩ và sống lành mạnh hơn thì cũng coi như tôi đã làm được một điều có ích”, anh nói, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng.