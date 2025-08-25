Phát hiện vợ ngoại tình, người đàn ông run rẩy đi xét nghiệm ADN với con trai: Òa khóc khi nhận kết quả

Ông Quang là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, hành nghề phong thủy – tướng số ở Hà Nội. Ông Quang đã từng phải dùng "mưu" để làm sáng tỏ chuyện vợ ngoại tình. Sau đó, ông đã phải đến trung tâm xét nghiệm ADN ba lần để tìm sự thật về huyết thống với cậu con trai duy nhất.

Dùng "mưu" bắt vợ thú nhận chuyện ngoại tình

Ông Quang nổi tiếng trong vùng với khả năng xem tướng số. Thế nhưng trớ trêu thay, cuộc hôn nhân của ông lại bị phủ bóng đen nghi ngờ. Gần đây, ông Quang nghe nhiều lời đồn rằng người vợ trẻ kém ông gần 20 tuổi có quan hệ mờ ám với người đàn ông khác.

Nghi ngờ ngày một tăng, ông Quang quyết định dùng "mưu" để làm rõ mọi chuyện. Ông sắp xếp cho vợ đi xem tử vi tại chỗ của một người đồng nghiệp của ông. Khi vợ thắc mắc: “Sao chồng làm nghề mà không tự xem cho gia đình mình?”, ông Quang chỉ cười nhạt: “Dao sắc không gọt được chuôi”.

Lấy tóc để làm xét nghiệm ADN (ảnh minh hoạ).

Không hề biết chồng đã "giăng sẵn bẫy", người vợ vô tư trả lời thầy tử vi mọi câu hỏi, trong đó có cả chuyện “quan hệ ngoài luồng”. Toàn bộ cuộc nói chuyện được ghi âm lại và chuyển cho ông Quang.

Đêm hôm đó, ông Quang ngồi lặng hàng giờ, bàn tay run rẩy nắm chặt điện thoại. Trong cơn giận dữ, ông không chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn mà trong lòng ông còn bùng lên nỗi lo lắng lớn nhất: đứa con trai duy nhất 6 tuổi có thực sự là máu mủ của mình hay không?

Ba lần đến trung tâm xét nghiệm ADN

Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội, nhớ mãi hình ảnh người đàn ông dáng gầy, tóc hoa râm ấy. Bà Nga kể lại: “Ông Quang đến trung tâm ba lần và cả ba lần đều chỉ với một mục đích: tìm sự thật về huyết thống với cậu con trai”.

Lần đầu, ông Quang chỉ ngồi hàng giờ xin tư vấn, không dám mang mẫu xét nghiệm đến. Lần thứ hai, ông đem đến một cuống rốn đã khô đen. Kết quả lần này khiến ông choáng váng: mẫu xét nghiệm không cùng huyết thống cha – con.

Run lên vì tức giận, ông Quang lập tức muốn về đối chất với vợ. Nhưng sau đó ông phát hiện mẫu mang đi lại là… cuống rốn của cháu gái, vì gia đình ông có thói quen lưu giữ cuống rốn của các con cháu. Lần đó, vì quá nôn nóng, ông đã lấy nhầm.

Ngày hôm sau, ông Quang mang đến cuống rốn khác, kèm cả mẫu tóc của cậu con trai. Ba ngày chờ kết quả với ông dài như cả thế kỷ. Khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, ông đọc đi đọc lại từng dòng chữ, rồi òa khóc nói: “Thằng bé là con tôi… phải thế chứ!”.

“Đời tôi xem tử vi cho không biết bao nhiêu người, nhưng đến chuyện của chính mình thì chỉ tin vào khoa học, tin vào xét nghiệm ADN”, ông Quang thở dài.

Sau cú sốc ấy, ông quyết định tha thứ cho vợ. “Tuổi tôi không còn trẻ. Tôi không muốn con trai phải lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình cảm cha mẹ. Hơn nữa, nỗi lo lớn nhất của tôi đã được giải tỏa”, ông chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, với kỹ thuật hiện nay, cuống rốn hoàn toàn có thể dùng để xét nghiệm ADN huyết thống. Mẫu này dễ bảo quản, không xâm lấn và cho kết quả chính xác tuyệt đối trong trường hợp không cùng huyết thống, cũng như xác suất 99,99999998% nếu có quan hệ cha con.

Nhờ sự phát triển của khoa học, những nỗi lo âm ỉ trong lòng nhiều gia đình đã có lời giải minh bạch. Trường hợp của ông Quang chỉ là một trong số đó, nơi sự thật không nằm ở những lời phán đoán tử vi, mà ở bằng chứng ADN lạnh lùng nhưng chính xác đến từng con số.