Hai loại hạt chứa độc tố tiềm ẩn, cực hại sức khoẻ nếu ăn sai cách: Số 1 quen mặt trên mâm cơm

Hạt đậu

Các loại hạt họ đậu giàu đạm thực vật, chất xơ, vitamin và khoáng chất, có thể mang đến nhiều lợi ích sức khỏe như giúp giảm cholesterol, ổn định đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng. Thường xuyên ăn các loại hạt họ đậu còn giúp phòng bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và giúp xương chắc khoẻ.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ nhưng nếu ăn không đúng cách, hạt đậu có thể gây ảnh hưởng tới sức khoẻ. Một số loại đậu như đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh,... sống có chứa lectin – một loại độc tố tự nhiên. Khi ăn phải đậu chứa được nấu chín, lectin có thể gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và ngộ độc thực phẩm.

Điều đáng lo ngại là lectin gần như không có mùi vị, khiến người ăn khó nhận biết.

Các loại hạt họ đậu. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, độc tố lectin có thể bị tiêu diệt dễ dàng bằng nhiệt độ cao. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo khi nấu đậu, người dân cần đun sôi ít nhất 10 phút để loại bỏ hoàn toàn độc tố. Ngoài ra, việc ngâm đậu trong nước nhiều giờ trước khi nấu cũng giúp giảm bớt hàm lượng chất gây hại.

Hạnh nhân đắng

Hạnh nhân từ lâu được ưa chuộng trong chế độ ăn uống lành mạnh. Nhiều nghiên cứu cho thấy loại hạt này giàu protein, chất xơ, axit béo không bão hòa đơn, vitamin E, magiê và nhiều khoáng chất khác. Các chất dinh dưỡng này có tác dụng giảm cholesterol "xấu" LDL, bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa lão hóa tế bào và thậm chí hỗ trợ phòng chống một số bệnh ung thư.

Axit folic và omega-3 trong hạnh nhân còn góp phần hỗ trợ sự phát triển trí thông minh và hệ thần kinh của thai nhi. Chính vì thế, hạt hạnh nhân thường xuyên có mặt trong thực đơn ăn dặm hoặc chế độ ăn bổ sung dinh dưỡng của nhiều gia đình.

Tuy nhiên, khi tiêu thụ hạnh nhân cũng cần lưu ý một điều để tránh nguy cơ gây hại sức khoẻ. Thực tế, hạnh nhân được chia thành hạnh nhân ngọt và hạnh nhân đắng. Hạnh nhân ngọt giàu dưỡng chất và an toàn khi sử dụng nhưng hạnh nhân đắng lại tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc.

Hạnh nhân đắng chứa chất độc. (Ảnh minh hoạ)

Các chuyên gia cảnh báo hạnh nhân đắng chứa một lượng đáng kể hydrogen cyanide – một dạng cyanua. Đây là chất cực độc, có thể gây ra tình trạng buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, suy hô hấp, thậm chí có thể gây tử vong.

Với người trưởng thành, chỉ cần ăn từ 7–10 hạt hạnh nhân đắng cũng đủ để gây ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trẻ em thậm chí có thể đối diện nguy cơ tử vong nếu vô tình ăn phải lượng nhỏ hạnh nhân đắng.

Chính vì vậy, trên thị trường, hạnh nhân đắng hầu như không được bày bán. Tuy vậy, người tiêu dùng vẫn cần cảnh giác khi mua hạt hạnh nhân để tránh nhầm lẫn giữa hai loại.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo để hạn chế nguy cơ ngộ độc, với các loại đậu, mọi người nên ngâm đậu và nấu chín kỹ, tuyệt đối không ăn sống hay nấu sơ. Còn với hạnh nhân, người dân nên lựa chọn mua ở những cơ sở bán uy tín, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bảo quản đúng cách và ăn với lượng vừa phải; khi ăn nếu thấy hạnh nhân có vị đắng cần bỏ ngay và đến bệnh viện thăm khám nếu có dấu hiệu bất thường để đảm bảo an toàn.