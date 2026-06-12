Nam ca sĩ từng hoang mang, tuyệt vọng: "Tôi nói thẳng"

"Tôi nhiều lần hoang mang, tuyệt vọng", ca sĩ Đông Triều chia sẻ.

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Đông Triều. Tại chương trình, nam ca sĩ chia sẻ về sự nghiệp của mình. Anh nói: "Tôi không xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, nên phải trải qua nhiều giai đoạn chông chênh trên con đường ca hát.

Đông Triều

Mọi thứ bắt đầu từ niềm yêu thích ca hát từ khi tôi còn nhỏ. Bước ngoặt lớn đến khi tôi ham gia tuyển chọn vào Đoàn Ca múa nhạc Bông Sen. Đây cũng là cánh cửa giúp tôi tiến gần hơn đến con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Năm 2014, tôi chính thức hoạt động ca hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đây mới thực sự là thời điểm tôi hiểu được sự khắc nghiệt của nghề. Không chỉ cần giọng hát, người nghệ sĩ còn phải học cách hoàn thiện bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Từ khi bước vào môi trường chuyên nghiệp, tôi nhận ra mình cần chuẩn bị rất nhiều thứ. May mắn là tôi gặp được những anh chị đi trước sẵn sàng chỉ dẫn và hỗ trợ trên con đường làm nghề.

Nếu có điều gì khiến tôi cảm thấy biết ơn nhất trên hành trình nghệ thuật, đó chính là sự đồng hành của gia đình. Cha mẹ luôn là điểm tựa quan trọng, giúp tôi có thêm động lực mỗi khi gặp khó khăn.

Ngay từ đầu, gia đình đã rất ủng hộ tôi theo đuổi âm nhạc. Đến bây giờ, sự ủng hộ đó vẫn còn nguyên vẹn và đó là điều tôi cảm thấy may mắn nhất.

Tuy nhiên, hành trình theo nghề của tôi không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những giai đoạn tôi chưa đạt được những kết quả như mong muốn, khiến gia đình không khỏi lo lắng. Thay vì giải thích hay biện minh, tôi chọn cách chứng minh bằng hành động.

Có lúc gia đình thấy tôi chưa có thành tựu nổi bật. Tôi hiểu sự lo lắng đó và tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn. Điều duy nhất tôi có thể làm là chứng minh bằng đam mê và sự nỗ lực của mình.

Không chỉ áp lực từ kỳ vọng, tôi còn đối diện với những thử thách rất đặc trưng của môi trường nghệ thuật. Sự cạnh tranh, áp lực nghề nghiệp và những giai đoạn chững lại khiến tôi nhiều lần hoang mang, tuyệt vọng.

Có lúc tôi tự hỏi mình nên tiếp tục hay dừng lại. Nghề nào cũng có khó khăn, nhưng nghệ thuật là công việc đòi hỏi rất nhiều cảm xúc. Nếu không đủ đam mê thì rất dễ bỏ cuộc.

Dù vậy, sau tất cả những lần chông chênh, tôi vẫn chọn tiếp tục bước đi. Với tôi, âm nhạc không chỉ là công việc mà còn là một phần cuộc sống.

Tôi nói thẳng, mình không phải người nổi bật nhất giữa nhiều đồng nghiệp tài năng. Tuy nhiên, tôi tin rằng sự nghiêm túc với nghề và giọng hát chính là lợi thế lớn nhất của mình.

Tôi không nghĩ mình là người nổi bật nhất. Nhưng tôi luôn cố gắng hết sức trong những gì mình làm. Thế mạnh của tôi là giọng hát và khả năng xử lý những nốt cao. Tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được điều đó qua mỗi lần tôi đứng trên sân khấu.

Tôi luôn quan sát, lắng nghe và học từ những đồng nghiệp xung quanh. Chính điều đó giúp tôi có thêm động lực để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Ở tuổi nghề hơn một thập kỷ, tôi vẫn giữ cho mình sự háo hức của một người mới bắt đầu. Anh không ngại thử thách, không ngại áp lực và luôn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những giới hạn mới.

Với tôi, thành công không chỉ nằm ở những danh hiệu hay sự nổi tiếng, mà còn ở việc được sống trọn vẹn với đam mê và tiếp tục cất tiếng hát trên con đường mình đã chọn".