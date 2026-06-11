Hoa khôi cải lương Mộng Tuyền nói quan hệ với 1 minh tinh ở Mỹ tuổi U90

"Chị Kiều Chinh tính cách rất dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn" – Mộng Tuyền nói.

Mới đây, nghệ sĩ Mộng Tuyền đã chia sẻ trên kênh Lý Thành Lập về kỷ niệm giữa bà và đại minh tinh Kiều Chinh.



Bà nói: "Tôi và chị Kiều Chinh chưa đóng chung phim nào. Chị Kiều Chinh là đàn chị của tôi. Tôi chưa có vinh hạnh được đóng chung phim với chị nhưng chúng tôi ở ngoài cũng rất thân tình với nhau, như chị Thẩm Thúy Hằng và chị Thanh Nga.

Mộng Tuyền

Tôi hát cải lương nên chỉ diễn chung trên sân khấu với chị Thanh Nga thôi còn bên phim ảnh thì có đóng phim nhưng chưa có cơ hội đóng chung với hai chị.

Dù vậy, chúng tôi lại gặp nhau thường xuyên và rất yêu thương nhau. Chị Kiều Chinh tính cách rất dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn đúng kiểu người Hà Nội gốc.

Chị có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Thường thường, buổi tối chị Kiều Chinh thường gọi điện thoại bàn cho tôi để trò chuyện, trao đổi mọi chuyện, từ chuyện tình cảm, đời sống, gia đình tới chuyện công việc, nghề nghiệp. Hồi đó không có mạng xã hội, gọi video call hay nhắn tin như bây giờ, chỉ có điện thoại bàn thôi nhưng chúng tôi vẫn rất thích gọi điện cho nhau.

Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn tới chị Kiều Chinh, thương mến chị và chúc chị mãi được khỏe mạnh, nổi tiếng. Tôi vô cùng hãnh diện khi có một người đàn chị tài năng, danh giá như chị Kiều Chinh".

Mộng Tuyền và Kiều Chinh

Tiếp đó, nghệ sĩ Mộng Tuyền còn ra bến sông ở miền Tây, ngồi cạnh thuyền gỗ ca một câu vọng cổ đầy mùi mẫn, đúng chất thôn quê dân dã.

Kiều Chinh (sinh năm 1937 tại Hà Nội) là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của điện ảnh Việt Nam và là nữ diễn viên gốc Việt hiếm hoi khẳng định được vị trí tại Hollywood.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1957, bà nhanh chóng trở thành minh tinh hàng đầu với hàng loạt tác phẩm trong nước và quốc tế. Ngoài vai trò diễn viên, bà còn hoạt động với tư cách nhà sản xuất phim.

Sau khi sang Mỹ định cư, bà đã góp mặt trong gần 100 bộ phim và chương trình truyền hình Mỹ. Bên cạnh nghệ thuật, Kiều Chinh đồng sáng lập một tổ chức phi lợi nhuận góp phần xây dựng hàng chục trường tiểu học tại Việt Nam.