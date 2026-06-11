"Người Mỹ đi qua nhà tôi còn phải xin chụp hình"

"Người ta phải bỏ tiền mua đồ hiệu hoặc chăm chó, chăm thú cưng còn tôi bỏ tiền để chăm vườn" – Thúy Nga nói.

Mới đây, tại một livestream, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ về một đam mê ít ai biết của cô là tự bón phân trồng cây, uốn cây...



Cô nói: "Thời gian gần đây, tôi dùng phân vi sinh nên vườn cây nhà tôi đẹp tới mức, người Mỹ đi ngang qua nhà tôi còn phải đứng lại trầm trồ rồi xin chụp hình vì quá đẹp.

Thúy Nga

Tôi còn trồng cả một cây hoa đào nở rộ. Tôi chơi lớn cỡ đó. Tôi thích trồng cây, trồng hoa lắm nên tôi hay trồng đủ các loại hoa trong vườn. Tôi sẽ trồng và tự uốn lại hết các loại cây mới theo dáng tôi muốn".

Trước đó, Thúy Nga từng nhiều lần chia sẻ về thú vui làm vườn của mình. Nữ danh hài trồng đủ các loại hoa từ trước cửa nhà tới tận vườn sau nhà. Những lúc không đi diễn hoặc buôn bán, Thúy Nga thường tự tay làm vườn, không cần thuê người.

Vì thế, nữ danh hài thích mua các dụng cụ làm vườn, phân bón và khá am hiểu về chúng. Cô nói: "Khu vườn nhà tôi bây giờ đẹp lắm. Người ta phải bỏ tiền mua đồ hiệu hoặc chăm chó, chăm thú cưng còn tôi bỏ tiền để chăm vườn. Tối ngày tôi chỉ có chăm vườn".

Thúy Nga cũng từng tổ chức tiệc tại chính khu vườn nhà mình để khoe thành quả đến mọi người. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi về lối sống xanh. Nữ danh hài cũng chuyển qua kinh doanh các loại trái cây, nông sản và khá thành công.

Thúy Nga chăm vườn

Thúy Nga (tên đầy đủ là Trần Thị Thúy Nga, sinh năm 1976) là một danh hài, diễn viên kịch nói và điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam. Cô bắt đầu sự nghiệp tại TP.HCM sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM).

Thúy Nga ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả qua các vai diễn già nua, rách rưới hoặc có tính cách đặc biệt, nổi bật nhất là hình tượng "bà già bán khoai lang nướng". Cô từng là thành viên chủ chốt của Nhóm hài Thúy Nga và gặt hái nhiều thành công tại sân khấu kịch Phú Nhuận của NSND Hồng Vân.

Trong sự nghiệp, cô đã vinh dự nhận được giải thưởng Mai Vàng cùng nhiều giải thưởng sân khấu uy tín khác. Từ năm 2010, Thúy Nga định cư tại Mỹ.

Những năm gần đây, cô phát triển mạnh kênh YouTube cá nhân, thực hiện các vlog đời sống và chương trình trò chuyện, giúp đỡ những nghệ sĩ neo đơn hoặc hoàn cảnh khó khăn tại Mỹ.