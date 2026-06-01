Con nuôi Ngọc Sơn nói thẳng: "Tôi quyết định hủy show"

"Để nghệ sĩ chúng tôi tổ chức được một show nhạc là rất cực khổ", Quách Tuấn Du nói.

Mới đây, ca sĩ Quách Tuấn Du (con nuôi danh ca Ngọc Sơn) đã chia sẻ với các Youtuber về nghề nghiệp của mình tại hậu trường một đêm nhạc. Được biết, đêm nhạc này có cả con gái cố NSƯT Vũ Linh là Hồng Loan tham gia.

Quách Tuấn Du

Anh nói: "Tôi nói chuyện giọng rất khàn, nhưng lên hát là giọng hết khàn. Ai ở gần tôi đều thấy, lúc tập dượt giọng tôi khàn đặc, hát không nổi, nhưng cứ lên sân khấu, có khán giả là hát được liền vì lòng tôi như mở ra, khơi lên mọi thứ.

Hơn nữa, lúc tập tôi không dám hát hết mình. Tôi phải hát cầm chừng để giữ sức, giữ giọng cho ngày diễn chính thức mới hát được. Nếu tập mà hát hết mình, lỡ may khàn giọng, tắt tiếng thì sao.

Tôi phải bảo vệ giọng hát của mình. Tôi nói thật, tôi vừa mua thêm bảo hiểm giọng hát. Lỡ sau này giọng hát tôi trục trặc, tôi không đi hát được nữa thì còn có tiền nuôi thân.

Thời buổi bây giờ khó khăn, đi hát bị dính bản quyền gắt gao lắm, phải trả tiền bản quyền cho tác giả, cho trung tâm tác quyền. Mọi thứ khó khăn lắm, mọi người phải thông cảm cho nghệ sĩ chúng tôi.

Thậm chí bây giờ, ở ngoài đường, người ta cũng ít đi hát dạo, ít ai hát kẹo kéo, hát vỉa hè. Mấy tháng nay mọi người đâu còn nghe thấy tiếng loa kẹo kéo đi hát dạo nữa đâu.

Để nghệ sĩ chúng tôi tổ chức được một show nhạc là rất cực khổ. Chúng tôi phải được Sở Văn hóa Thông tin xét duyệt mới được hát. Họ sẽ ngồi nghe chúng tôi hát trước xem bài nào đăng ký thì mới được hát. Luật bản quyền bây giờ rất chặt chẽ.

Vì vậy, tôi nghĩ nên trân trọng các chương trình ca nhạc được tổ chức. Tôi không cần biết quý vị khán giả ủng hộ nghệ sĩ nào, nhưng nên trân trọng ban tổ chức đã mất công tổ chức một show nhạc chỉn chu.

Đáng lẽ hôm nay tôi có một show nhạc ở Châu Đốc, nhưng tôi từ chối, vì nếu tôi về Châu Đốc hát thì quay lại Sài Gòn muộn, không đủ thời gian chuẩn bị cho show nhạc này.

Tôi quyết định hủy show, không hát show đó để dồn tâm huyết cho đêm nhạc này một cách chỉn chu, phục vụ quý vị khán giả. Tôi mong quý vị trân trọng các nghệ sĩ".