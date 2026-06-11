Nam diễn viên miền Nam định bỏ nghề, ra Bắc đóng phim VTV xong đổi đời

"Vậy mà bây giờ tôi lại được người ta bỏ tiền mời đi sự kiện, quá đã" – Quốc Trường nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Quốc Trường đã chia sẻ về cú đổi đời của mình sau khi ra miền Bắc đóng bộ phim truyền hình Về nhà đi con từng đình đám trên VTV.

Quốc Trường

Anh nói: "Nhiều khi đóng vai chính lại không nổi bằng vai phụ. Lúc đó tôi đóng một vai phụ trong phim Gạo nếp gạo tẻ thì vô tình vai phụ đó của tôi lại nổi lên.

Hãng phim VFC ngoài miền Bắc có coi phim Gạo nếp gạo tẻ và thấy vai Hùng trong phim đó cũng đểu đểu giống vai Vũ trong phim Về nhà đi con, lại nghe tên Quốc Trường cũng lạ, cũng có duyên, phù hợp với vai Vũ nên bên đài mới liên hệ với tôi, hỏi có muốn ra Bắc đóng phim không.

Thực ra lúc đó tôi đang trong tâm trạng không tha thiết làm nghề nữa, định bỏ nghề luôn, nhưng lại muốn ra miền Bắc tầm hai ba tháng để phát triển công việc kinh doanh, thương hiệu mỳ cay của tôi.

Tôi nghĩ, nếu ra Bắc mấy tháng trời để phát triển công việc kinh doanh mà không có công việc gì khác thì rảnh quá. Tôi sợ đối tác mời đi ăn nhậu nhiều quá thì hư hình hết.

Quốc Trường trong Về nhà đi con

Vì thế, nghe phía VFC mời vai Vũ này tôi đồng ý luôn, bởi nghe phía đài nói vai này không phải vai chính, thứ chính thôi nên tôi nghĩ đủ thời gian để đóng. Tôi nhận liền.

Tôi ra miền Bắc chỉ mang theo vài bộ đồ, sơ sài lắm, còn vừa quay vừa mua đồ. Tôi cũng cố gắng diễn hết mình thôi. Ai ngờ phim phát lên VTV tới tập thứ 8 là hiệu ứng rần rần. Tới tập thứ 10 là bùng cháy và cứ thế lên khủng khiếp.

Tôi bất ngờ lắm, còn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, mình nổi tiếng rồi sao.

Thế là tôi bắt đầu được mọi người mời đi sự kiện liên tục. Trong cả cuộc đời làm nghề của tôi, chưa bao giờ có ai mời tôi đi sự kiện. Tôi toàn phải xin đi sự kiện, xin được đưa cái mặt mình vào chụp hình ké, vậy mà báo lên bài còn lộn tên tôi thành Quang Trường. Tôi quê lắm.

Vậy mà bây giờ tôi lại được người ta bỏ tiền mời đi sự kiện, quá đã. Tôi còn tự deal giá cát xê luôn chứ lúc đó không có quản lý. Tôi có quá trời show, một ngày có quá trời mail gửi đến book quảng cáo. Tôi choáng ngợp, rối quá nên bỏ hết vì không đọc nổi mail. Sau đó tôi mới có quản lý. Nếu có quản lý từ đầu khéo là ngon rồi".