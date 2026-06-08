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Nữ ca sĩ biên đạo cho Cẩm Ly bị trêu ghẹo: "Tôi cứng họng"

Tùng Ninh
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"Tôi phải giả vờ đập vào micro", Thúy Uyên nói.

Vừa qua, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Thúy Uyên, cựu thành viên nhóm Techno nổi đình đám một thời.

Tại chương trình tuần này, Thúy Uyên chia sẻ về sự nghiệp của mình. Cô nói: "Cột mốc chuyển mình từ biên đạo múa sang ca sĩ độc lập của tôi là vào năm 1995.

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Nhóm Techno

Khi đó, tôi được đảm nhận vai trò biên đạo bài hát cho Cẩm Ly và Minh Tuyết đang là cặp song ca hot nhất Sài Gòn. Vì quá thuộc lời và giai điệu, nên tôi ước mình được lên sân khấu thể hiện ca khúc của họ.

Cơ hội đến bất ngờ vào ngày hôm sau, tôi được chọn làm tiết mục thay thế. Thế nhưng, khi vừa hát được nửa bài Vỗ cái trống cơm, tôi bỗng cứng họng, không thể hát được vì bị các anh trong nhóm múa trêu ghẹo. Tôi phải giả vờ đập đập vào micro như thể gặp sự cố kỹ thuật.

Buổi đầu thất bại khiến tôi tủi thân vô cùng. Nhưng ở đêm diễn tiếp theo, sau khi xin khéo giám đốc ngồi dịch ra chỗ khác để bớt hồi hộp, tôi đã biểu diễn thành công, chính thức mở ra con đường làm ca sĩ đơn ca của Nhà hát Hòa Bình.

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Thúy Uyên

Nhóm nhạc Techno lúc đó là một trong những nhóm nhạc tiên phong cho xu hướng vừa hát vừa nhảy tại Việt Nam. Tôi Kỳ Phương là bạn tri kỷ từ năm 10 tuổi.

Nhận thấy thị trường âm nhạc lúc đó phần lớn ca sĩ chỉ đứng yên một chỗ, hai chị em tôi quyết định bứt phá bằng phong cách trình diễn vũ đạo sôi động. Từ việc kết hợp ngẫu hứng trong chương trình Làn Sóng Xanh đến khi định hình nhóm 3 thành viên cùng Hồ Lệ Thu và cuối cùng duy trì mô hình song ca sau khi ca sĩ Hồ Lệ Thu định cư nước ngoài, Techno của chúng tôi đã tạo nên một dấu ấn.

Tới khi hết duyên trên con đường chung, chúng tôi chia tay trong êm đẹp để mỗi người tự tìm hướng đi riêng. Kỳ Phương tiếp tục ca hát và đào tạo thế hệ trẻ, còn tôi rút lui về chăm sóc gia đình nhỏ suốt 14 năm qua.

Năm 2008, tôi lần đầu thử thách bản thân khi thử vai và được nhận vào đóng phim Cô gái xấu xí. Tôi cố gắng chứng minh một điều rằng, thời gian hay độ tuổi chưa bao giờ là rào cản nếu chúng ta dám ước mơ và dám thực hiện.

Tôi không e ngại khi nhắc đến tuổi tác. Tôi thẳng thắn coi đó là một niềm kiêu hãnh. Bản thân tôi cũng từng có giai đoạn tinh thần khủng hoảng đi xuống, nhưng chính ý thức về việc yêu thương cơ thể và sống tích cực đã kéo tôi vực dậy".

Nam NSƯT lên tiếng khi bị nói làm màu, giả nghèo giả khổ, nói thẳng điều sốc nặng
Tags

sao Việt

Cẩm Ly

Thúy Uyên

nhóm techno

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