Nam NSƯT, nguyên Trưởng khoa tại Nhạc viện TP.HCM nói thẳng về Khánh Ly

"Đến bản thân tôi là một giảng viên thanh nhạc nhưng cũng thích nghe Khánh Ly hát", NSƯT Quốc Trụ nói.

Vừa qua, chương trình Chân dung Khánh Ly - Hát cùng nguồn cội đã chia sẻ đoạn tư liệu cố NSƯT Quốc Trụ (Nguyên Trưởng khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh) đưa ra nhận định chuyên môn về giọng hát danh ca Khánh Ly khi ông còn sống.

NSƯT Quốc Trụ

Ông nói: "Ca sĩ Khánh Ly có một giọng hát rất tự nhiên. Cái tự nhiên này đòi hỏi chiều sâu về tâm hồn để người nghe cảm thụ được.

Tôi là một người thầy dạy thanh nhạc nên tôi biết, có những người không nhất thiết phải học thanh nhạc mới hát được. Nhiều người học thanh nhạc rất nhiều năm, nhưng lại không khiến khán giả cảm nhận được mình.

Khánh Ly là một giọng hát lâu năm, có nhiều kinh nghiệm và thấm sâu vào lòng người. Đến bản thân tôi là một giảng viên thanh nhạc nhưng cũng thích nghe Khánh Ly hát. Tôi nghĩ, trên đời này đơn giản là tiếng hát phải đi sâu vào tâm hồn như Khánh Ly".

Năm 1976, NSƯT Quốc Trụ sáng lập ra khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và giữ chức trưởng khoa từ năm 1976 - 2001. Ông là một trong những nghệ sĩ Opera đầu tiên của Việt Nam.

Nghệ sĩ Quốc Trụ đã đào tạo ra nhiều thế hệ học trò thành danh như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Thanh Thuý, ca sĩ Cao Minh, Nam Khánh, Mỹ Tâm, Hiền Thục. Ông qua đời ngày 14/8/2021, sau một thời gian điều trị COVID-19 tại Bệnh viện 175, hưởng thọ 80 tuổi.