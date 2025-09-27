Nam ca sĩ cả nước biết mặt nói sự thật về một số danh ca

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Long Nhật. Tại chương trình tuần này, Long Nhật mang tới một kỷ vật giá trị với anh là album Vol.1 với chủ đề "Tình Huế - Chung Vầng Trăng Đợi".



Long Nhật

Anh xúc động nói: "Với tôi, đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, mà còn là một phần ký ức thanh xuân, là minh chứng sống động cho những năm tháng tuổi trẻ cháy bỏng đam mê, đầy hoài bão và khát khao cống hiến cho âm nhạc dân tộc.

Album gồm 6 ca khúc mang đậm âm hưởng quê hương và tình yêu xứ Huế: Tình Huế - Chung Vầng Trăng Đợi, Biển Mộng, Vẫn Yêu Trong Đợi Chờ, Đi Tìm Nắng Hạ và Tình Ca Mùa Xuân. Trong đó, có ba ca khúc nhanh chóng trở thành dấu ấn trong sự nghiệp, đưa tên tuổi tôi ghi sâu trong lòng khán giả yêu dòng nhạc trữ tình - quê hương.

Mỗi người mua album còn được tặng kèm một tấm ảnh in hai mặt. Đó là những năm tháng tôi được khán giả gọi là ngôi sao ca nhạc, là lúc âm nhạc chạm tới trái tim người nghe bằng tất cả sự chân thành.

Với tôi, hát một bài hát quê hương giống như lời thủ thỉ tâm tình, hát để chạm đến trái tim khán giả.

Tôi nói thẳng, hát mà quá tập trung vào kỹ thuật, bài hát sẽ mất đi sự mộc mạc, tinh tế và cảm xúc nguyên sơ vốn là linh hồn của dòng nhạc quê hương.

Tôi biết ơn Huế, vì nếu không có Huế thì sẽ không có Long Nhật của hôm nay. Tôi xem khoảng thời gian được gắn bó với những địa danh, con đường, dòng sông ở Huế là tuổi ngọc ngà, một thời tuổi trẻ đẹp đẽ.

Chính tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương đã giúp tôi tạo nên những giai điệu sâu lắng, những bài hát ấn tượng về Huế, đưa người nghe trở về miền ký ức đầy chất thơ qua từng lời ca, tiếng hát".

Tiếp đó, Long Nhật nói thật về một số danh ca: "Trong suốt 35 năm hoạt động nghệ thuật, không phải lúc nào con đường âm nhạc của tôi cũng trải đầy hoa hồng. Có những lúc, tôi không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến sự thay đổi của thị hiếu khán giả.

Giai đoạn này khán giả không còn mặn mà với dòng nhạc quê hương, họ chờ đợi những điều mới lạ, những sân khấu hoành tráng, những tiết mục giải trí. Họ không còn muốn nghe những bài hát mộc mạc, thấm đẫm tình quê của những người nghệ sĩ lớn tuổi như tôi.

Tôi nói thật, một số danh ca nổi tiếng cũng phải lui về hát trong phòng trà. Tôi đau lòng lắm, chạnh lòng vì bị bỏ quên, nhưng không nản chí.

Thế nhưng, tôi chưa bao giờ từ bỏ niềm tin vào âm nhạc quê hương. Tôi xem đó là một thử thách, cũng là động lực để đổi mới, làm mới chính mình.

Tôi tin rằng chỉ cần mình nỗ lực, đầu tư và thổi làn gió mới vào những tác phẩm kinh điển nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt thì khán giả sẽ trở lại. Và đến lúc đó, họ sẽ lại xếp hàng mua vé để nghe nhạc tình, nhạc quê hương một cách trọn vẹn nhất.

Chính tình yêu với quê hương và mái trường xưa đã thắp lại trong anh ngọn lửa sáng tạo, trở thành động lực để anh thực hiện các dự án âm nhạc đầy ý nghĩa sắp tới.

Tôi đang ấp ủ một dự án đặc biệt, hát lại những bản tình ca kinh điển cùng với các danh ca, những người thầy âm nhạc thực thụ mà tôi luôn trân trọng. Đó không chỉ là sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ, mà còn là cách để tôn vinh những giá trị nghệ thuật bất biến theo thời gian".