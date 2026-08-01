Nam ca sĩ 5 con: "Tôi từng muốn dừng lại, kết thúc tất cả"

"Âm nhạc nuôi sống tôi suốt mấy chục năm" – Quách Thành Danh nói.

Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Quách Thành Danh trong vai trò giám khảo.

Anh cho biết: "Tôi sẽ đánh giá thí sinh dựa trên nhiều tiêu chí chứ không chỉ riêng giọng hát hay ngoại hình. Theo tôi, việc thay đổi trang phục hay phong cách biểu diễn có thể luyện tập được, nhưng tái hiện giọng hát của một thần tượng mới là thử thách lớn nhất.

Quách Thành Danh

Muốn hát giống một ca sĩ khác không hề đơn giản. Thí sinh phải nghiên cứu cách nhả chữ, cách luyến láy, cách chia câu và cả màu sắc giọng hát. Ngoại hình có thể hỗ trợ, nhưng giọng hát mới là điều khó bắt chước nhất".

Anh thừa nhận: "Tôi nói thẳng, tôi chưa từng có ý định hóa thân hay bắt chước bất kỳ nghệ sĩ nào. Chất giọng của tôi khá đặc biệt, thuộc dạng giọng trầm và có tông hát khác biệt so với số đông.

Từ trước đến nay tôi chưa từng bắt chước ai. Chính nhạc công nhiều lúc còn tưởng tôi báo nhầm tông vì giọng của tôi khá đặc biệt.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, tôi nhận thấy việc làm mới bản thân là điều bắt buộc nếu muốn tồn tại lâu dài. Tuy nhiên, làm mới không có nghĩa là đánh mất bản sắc.

Môi trường nghệ thuật đào thải rất nhanh. Người nghệ sĩ phải cập nhật xu hướng âm nhạc, cách làm sản phẩm mới nhưng vẫn phải giữ được chất giọng và dấu ấn của chính mình".

Về sự nghiệp, Quách Thành Danh chia sẻ: "Âm nhạc đến với tôi từ rất sớm. Tuổi thơ tôi gắn liền với cửa hàng bán băng cassette của gia đình giúp tôi có cơ hội nghe nhạc mỗi ngày. Những lời khen của thầy cô, bạn bè khi còn đi học càng tiếp thêm động lực để theo đuổi con đường ca hát, đến mức tôi quyết định bỏ dở hai năm đại học để theo nghề này.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến cùng ca khúc "Tôi là tôi". Thành công của bài hát này giúp tôi được đông đảo khán giả trong và ngoài nước biết đến, đồng thời mở ra hành trình hơn hai thập kỷ hoạt động bền bỉ.

Tổ ấm của Quách Thành Danh

Hơn 20 năm rồi, khán giả vẫn yêu cầu tôi hát 'Tôi là tôi'. Đó không chỉ là một ca khúc thành công mà còn là cái duyên lớn nhất trong sự nghiệp của tôi.

Ít ai biết, phía sau ánh hào quang ấy từng là quãng thời gian tôi phải rời xa sân khấu gần hai năm vì những áp lực khi xảy ra trục trặc với công ty quản lý. Đã có lúc tôi muốn dừng lại, kết thúc tất cả, nhưng tình yêu âm nhạc và sự chào đón của khán giả đã kéo mình trở về.

Tôi chưa bao giờ chán hát. Điều khiến tôi quay lại chính là ánh đèn sân khấu và tình cảm của khán giả. Có lần chỉ xuất hiện hát vui ở một chương trình, thấy mọi người vẫn nhớ và reo hò, tôi biết mình không thể rời xa âm nhạc.

Sau khi trở lại, tôi liên tiếp phát hành nhiều album và tiếp tục duy trì hoạt động biểu diễn cho đến hôm nay. Với tôi, âm nhạc không chỉ là công việc mà còn là nguồn sống, là nơi mang đến những người bạn, những mối nhân duyên đẹp và cả hạnh phúc gia đình.

Âm nhạc nuôi sống tôi suốt mấy chục năm. Từ tình bạn, tình yêu đến gia đình của tôi đều bắt đầu từ âm nhạc. Với tôi, âm nhạc chính là nguồn sống".

Hiện tại, Quách Thành Danh đang sở hữu cuộc sống viên mãn với biệt thự, nhà mặt tiền trải dài từ Việt Nam sang Mỹ, gia đình êm ấm với 5 con.