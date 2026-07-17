Mỹ nhân quê An Giang có quá khứ khổ hết đường nói, nay sống trong biệt thự, được chồng cho chục tỷ tiêu vặt

Sao nữ này từng trải qua nhiều khó khăn, cuộc sống ổn định hơn sau khi kết hôn.

Nhắc đến Thủy Tiên, khán giả nhớ ngay đến một trong những nữ ca sĩ đình đám của Vpop với loạt bản hit. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang ấy là tuổi thơ đầy mất mát và những tháng ngày cơ cực mà chính nữ ca sĩ từng nhiều lần nhắc lại với không ít nghẹn ngào. Sau nhiều biến cố, Thủy Tiên hiện có cuộc sống đủ đầy bên cựu danh thủ Công Vinh trong căn biệt thự sang trọng, trở thành hình mẫu gia đình từng được nhiều người ngưỡng mộ.

Thuỷ Tiên là nữ ca sĩ ai cũng biết mặt, từng hoạt động rầm rộ trước khi lui về ở ẩn

Quá khứ của Thủy Tiên

Thủy Tiên quê Kiên Giang (nay thuộc tỉnh An Giang), là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt suốt nhiều năm qua. Ít ai biết rằng trước khi nổi tiếng, nữ ca sĩ từng trải qua tuổi thơ nhiều tổn thương. Cô từng chia sẻ, năm lên 9 tuổi, cha qua đời vì bệnh lao phổi. Biến cố này khiến cuộc sống của hai mẹ con đảo lộn. Sau khi cha mất, mẹ Thủy Tiên mắc bệnh xuất huyết dạ dày, thường xuyên nôn ra máu. Vì lo sợ lây bệnh, gia đình bên nội đã đưa hai mẹ con vào chùa sinh sống.

Không chỉ thiếu thốn tình cảm từ phía nội, Thủy Tiên cũng từng kể bản thân không nhận được sự yêu thương từ họ hàng bên ngoại. Cô vẫn nhớ như in một cái Tết khi mọi đứa trẻ đều được nhận lì xì, riêng mình bị ông ngoại đuổi đi và mắng là "đứa lì lợm, ương bướng". Khi ấy, Thủy Tiên chỉ biết bật khóc trong khi vẫn nghe những lời bàn tán vì mình là đứa trẻ không có cha.

Thuỷ Tiên từng chia sẻ cô có quá khứ cực khổ, nhiều biến cố do ba mất, mẹ bị bệnh

Khoảng thời gian sau đó còn trở nên ám ảnh hơn khi Thủy Tiên bị gửi vào nhà một người chuyên trông trẻ. Nữ ca sĩ gọi đây là quãng thời gian "tăm tối, khổ sở và kinh hoàng nhất". Mỗi ngày, cô phải thức dậy từ rất sớm để dọn dẹp, đi học về lại vào bếp làm việc, thậm chí thường xuyên bị đánh đòn chỉ vì làm người lớn không hài lòng. Những ký ức ấy gắn với cô bé mới học lớp 4 và trở thành nỗi ám ảnh kéo dài nhiều năm.

Niềm đam mê âm nhạc đến với Thủy Tiên từ rất sớm. Chưa đầy 10 tuổi, cô đã có thể tự sáng tác ca khúc. Sau này, nữ ca sĩ theo học thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM và có cơ duyên gặp nhạc sĩ Quốc Bảo - người hỗ trợ cô trong những bước đầu bước chân vào làng giải trí. Năm 2005, Thủy Tiên phát hành album đầu tay nhưng chưa tạo được tiếng vang. Phải đến năm 2008, khi đảm nhận phần nhạc phim Tuyết nhiệt đới với hai ca khúc Giấc mơ tuyết trắng và Tuyết nhiệt đới, tên tuổi của cô mới thực sự bùng nổ và được đông đảo khán giả biết đến.

Thuỷ Tiên từng trải qua những ngày tối tăm trước khi bước chân vào showbiz

Cuộc sống hiện tại trong biệt thự trắng, chồng cho chục tỷ

Thủy Tiên và Công Vinh bắt đầu hẹn hò từ năm 2008, khi cả hai đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Một người là ngôi sao số một của bóng đá Việt Nam, người còn lại là nữ ca sĩ đình đám của Vpop. Ngay từ những ngày đầu, chuyện tình này đã trở thành đề tài bàn tán khi liên tục vướng những ý kiến trái chiều. Thậm chí, có thời điểm nhiều người cho rằng phong độ thi đấu của Công Vinh sa sút vì yêu Thủy Tiên. Chính nữ ca sĩ cũng từng thừa nhận có lúc hoài nghi về mối quan hệ vì áp lực từ dư luận. Tuy nhiên, sau tất cả, cả hai vẫn lựa chọn đồng hành cùng nhau.

Năm 2011, Công Vinh và Thủy Tiên tổ chức lễ đính hôn kín đáo. Không lâu sau, con gái đầu lòng - bé Bánh Gạo - chào đời. Đến cuối năm 2014, sau 6 năm gắn bó, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới tại Kiên Giang. Hôn lễ khi đó gây tiếng vang lớn đến mức nhiều người ví họ là "Beckham - Victoria của Việt Nam".

Cuộc hôn nhân với Công Vinh khiến sự nghiệp, cuộc đời Thuỷ Tiên rẽ sang hướng khác

Sau khi kết hôn, vợ chồng Thủy Tiên chuyển về sinh sống trong căn biệt thự ven sông tại quận 7 (TP.HCM), từng được định giá khoảng 22 tỷ đồng. Căn nhà rộng khoảng 300m², có 5 phòng ngủ và khu vườn gần 100m² để trồng rau sạch. Riêng chi phí thiết kế nội thất đã lên tới hơn 10 tỷ đồng. Đến năm 2021, cả hai quyết định phá bỏ căn biệt thự cũ để xây dựng lại hoàn toàn. Tổ ấm mới mang phong cách hiện đại với gam màu trắng chủ đạo, không gian rộng rãi và được thiết kế để cả gia đình có nhiều thời gian quây quần bên nhau.

Thuỷ Tiên nay sống trong căn biệt thự hàng chục tỷ đồng ở khu nhà giàu

Cô cũng tự thưởng bằng sở thích dùng đồ hiệu, du lịch sang chảnh

Một trong những chia sẻ từng gây chú ý nhất của Thủy Tiên là việc được chồng đưa hàng chục tỷ đồng để quản lý. Nữ ca sĩ từng nói: "Tổng 5 tháng anh cho mình 31 tỷ đồng. Bữa giờ lại cho mình thêm tiền bán đất, mỗi lần 3-5 tỷ đồng, tính ra cũng hơn 40 tỷ đồng để tiêu vặt".

Thuỷ Tiên gây sốc khi tiết lộ được Công Vinh cho 40 tỷ tiêu vặt

Bên cạnh cuộc sống đủ đầy, hôn nhân của Công Vinh - Thủy Tiên cũng từng trải qua biến cố lớn khi vướng ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện vào năm 2020. Những tranh cãi kéo dài khiến cả hai chịu nhiều áp lực từ dư luận và hình ảnh bị ảnh hưởng đáng kể. Sau đó, cơ quan chức năng đã có kết luận không phát hiện dấu hiệu sai phạm. Tuy nhiên, kể từ sau sự việc, Thủy Tiên gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Công Vinh cũng tập trung cho công việc riêng và gia đình, ít chia sẻ đời sống cá nhân như trước.

Gần đây, nữ ca sĩ chia sẻ dòng trạng thái thể hiện quan điểm sống ở hiện tại: "Nửa đời còn lại chỉ muốn buông bỏ làm 1 người đơn giản, bớt vướng bận với người đời. Núi cao sông rộng, gió thoảng mây bay. Lấy bình thường làm an yên, lấy biết đủ làm hạnh phúc. Nguyện cho mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều có phần của bạn".

Sau khi tạm hạn chế hoạt động showbiz, Thuỷ Tiên dành nhiều thời gian đi chùa, sống thiền định

Ảnh: FBNV