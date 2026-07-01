Mỹ nam chia tay bạn gái vì đóng cảnh nóng với Lan Ngọc: VĐV tuyển quốc gia đẹp như tạc tượng, rời showbiz tăng lên 100kg

Sự nghiệp của đời tư của chàng mỹ nam này nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Lê Xuân Tiền sinh năm 1996 tại Đồng Nai. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, anh là vận động viên Taekwondo, từng nhiều năm tập luyện chuyên nghiệp và góp mặt trong đội tuyển quốc gia. Nền tảng thể thao giúp nam diễn viên sở hữu thể lực vượt trội, chiều cao khoảng 1,85 m cùng vóc dáng săn chắc, cân đối. Với bờ vai rộng, cơ bụng sáu múi, tỷ lệ cơ thể nổi bật và gương mặt góc cạnh nam tính, Lê Xuân Tiền được nhiều khán giả ví như "tượng tạc". Đây cũng là lợi thế giúp anh nhanh chóng gây chú ý khi bước chân vào làng mẫu.

Ảnh: Google

Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động với vai trò người mẫu, anh dành thời gian học hỏi kỹ năng diễn xuất trước khi chính thức có vai diễn đầu tay. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh khi tham gia Gái Già Lắm Chiêu 2 và 3. Trong phim, Lê Xuân Tiền vào vai Jack Lê - chàng trai trẻ si tình, đem lòng yêu bà Hoàng Quyên do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai. Nhân vật không chỉ có nhiều phân đoạn cảm xúc mà còn xuất hiện trong hàng loạt cảnh quay tình cảm táo bạo với đàn chị hơn sáu tuổi. Vai diễn giúp Lê Xuân Tiền được đông đảo khán giả biết đến, đồng thời chứng minh anh không chỉ có lợi thế ngoại hình mà còn đủ khả năng đảm nhận những nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Ảnh: NSX

Sau khi phim ra mắt, câu chuyện hậu trường của Lê Xuân Tiền cũng thu hút sự quan tâm không kém. Nam diễn viên tiết lộ anh nhận lời tham gia dự án khi vẫn đang có bạn gái. Tuy nhiên, người yêu cũ không đồng ý để anh đóng cảnh nóng với Ninh Dương Lan Ngọc và đưa ra lựa chọn giữa tình yêu hoặc vai diễn. Cuối cùng, Lê Xuân Tiền quyết định theo đuổi sự nghiệp, chấp nhận đánh đổi mối quan hệ kéo dài nhiều năm. Anh từng thừa nhận đó là quyết định khó khăn nhất trong quãng thời gian mới bước chân vào điện ảnh. Chính vì phải đánh đổi quá nhiều, nam diễn viên càng tự nhủ phải nỗ lực hết mình để vai diễn trở nên xứng đáng với sự hy sinh ấy.

Ảnh: FBNV

Điều thú vị là ngoài đời, Lê Xuân Tiền cũng có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Jack. Anh từng chia sẻ bản thân có xu hướng rung động trước những người phụ nữ trưởng thành hơn mình. Bạn gái cũ của nam diễn viên sinh năm 1990, bằng tuổi Ninh Dương Lan Ngọc, nên phần nào giúp anh có thêm trải nghiệm thực tế để xử lý các phân đoạn tình cảm trên màn ảnh một cách tự nhiên hơn.

Sau hiệu ứng từ Gái Già Lắm Chiêu V, Lê Xuân Tiền tiếp tục được các đạo diễn trao cơ hội ở nhiều dự án điện ảnh. Anh góp mặt trong Cô Gái Từ Quá Khứ, tiếp tục hợp tác với bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito, trước khi xuất hiện trong Nụ Hôn Bạc Tỷ. Dù thời lượng không quá áp đảo, sự hiện diện của Lê Xuân Tiền vẫn tạo được thiện cảm nhờ ngoại hình nổi bật và phong thái màn ảnh ngày càng tự tin. Việc liên tục góp mặt trong các tác phẩm thương mại quy tụ dàn sao lớn giúp anh dần khẳng định vị trí của mình trong thế hệ diễn viên trẻ.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Sau chuỗi dự án điện ảnh, Lê Xuân Tiền bất ngờ có quãng thời gian gần như "ở ẩn", hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh và cân bằng cuộc sống. Không còn duy trì chế độ tập luyện, ăn uống nghiêm ngặt như trước, nam diễn viên tăng cân từ 83 kg lên gần 99 kg chỉ trong khoảng ba năm, trước khi trở lại với Nụ Hôn Bạc Tỷ. Anh thừa nhận từng chịu áp lực lớn vì phải giữ hình tượng "nam thần" với ngoại hình hoàn hảo trước công chúng.

Đến năm 2026, Lê Xuân Tiền quyết tâm giảm 14 kg để lấy lại vóc dáng săn chắc, đồng thời tái xuất với các dự án nghệ thuật và chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Không chỉ vậy, Lê Xuân Tiền còn trở lại với dự án kinh dị Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Tác phẩm đánh dấu lần đầu anh kết hợp cùng Ngọc Trinh trên màn ảnh rộng, đồng thời cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh khi thử sức với dòng phim tâm lý - kinh dị thay vì tiếp tục đóng khung ở những vai "soái ca" quen thuộc.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Không sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ như nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ, nhưng Lê Xuân Tiền lại có lộ trình phát triển khá chọn lọc. Anh ưu tiên xuất hiện trong các dự án điện ảnh quy mô lớn thay vì phủ sóng dày đặc trên truyền hình hay web-drama. Từ Thất Sơn Tâm Linh, Gái Già Lắm Chiêu V, Cô Gái Từ Quá Khứ, Nụ Hôn Bạc Tỷ cho đến Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, mỗi lần xuất hiện của nam diễn viên đều gắn với những bộ phim nhận được sự chú ý của thị trường.

Ở tuổi 30, Lê Xuân Tiền vẫn được xem là một trong những mỹ nam có ngoại hình nổi bật của màn ảnh Việt. Gương mặt nam tính, thân hình chuẩn người mẫu cùng hình tượng lịch lãm giúp anh trở thành lựa chọn phù hợp cho các vai diễn tổng tài, doanh nhân hay những nhân vật mang vẻ ngoài cuốn hút. Trong bối cảnh điện ảnh Việt ngày càng chú trọng yếu tố ngôi sao và tính thương mại, Lê Xuân Tiền vẫn còn nhiều cơ hội để bứt phá nếu tiếp tục đầu tư vào diễn xuất và mở rộng phạm vi vai diễn trong những năm tới.