Tin vui của nam nghệ sĩ bị đột quỵ não, sức khỏe rất yếu, vợ kém 20 tuổi vừa mưu sinh, vừa chăm sóc

Vợ của nam nghệ sĩ này luôn đồng hành sát cánh giúp chồng trị bệnh.

Sau quãng thời gian dài chống chọi với bạo bệnh và gần như phải nằm liệt giường, nghệ sĩ Mai Trần vừa đón một tín hiệu tích cực khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả xúc động. Niềm vui ấy được chính người vợ kém 20 tuổi - bà Quỳnh Vân chia sẻ trên trang cá nhân khi cập nhật quá trình hồi phục của chồng.

Theo bà Quỳnh Vân, động lực lớn nhất để nghệ sĩ Mai Trần kiên trì tập luyện đến từ những lời động viên giản dị của vợ. Bà viết: "Cọp (tên thân mật của vợ nghệ sĩ Mai Trần) nói với anh: Anh ráng khoẻ nha! Tập cái chân cho chắc, anh đi được là Cọp sẽ đỡ đau lưng. Vậy là anh hạ quyết tâm, tập co duỗi chân, tập giữ chân thẳng, tập đạp xe, tập đứng, anh mong sớm ngày hồi phục.

Vợ nghệ sĩ Mai Trần chia sẻ tình trạng sức khỏe của chồng

Nay, anh đạp tốt rồi, tự đạp, không cần Cọp giúp sức. Quá vui! Quá hạnh phúc! Vợ chồng em luôn trân trọng và biết ơn những giúp đỡ, hỗ trợ, động viên của tất cả mọi người. Xin được gởi tới mọi người lời cảm ơn chân thành!"

Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Việc nam nghệ sĩ có thể tự đạp xe tập phục hồi mà không cần người hỗ trợ được xem là bước tiến đáng khích lệ sau thời gian dài điều trị.

Hiện tại, sức khỏe của Mai Trần đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Ông vẫn bị yếu nửa người bên trái, khả năng vận động tay và chân chưa thể trở lại bình thường.

Dù vậy, nam nghệ sĩ đã ăn uống ổn định hơn. Sau cơn nhồi máu não khiến cơ thể sụt cân nghiêm trọng, các bác sĩ khuyến cáo ông phải kiên trì tập vật lý trị liệu mỗi ngày để từng bước lấy lại khả năng đi lại.

Trong suốt hành trình ấy, bà Quỳnh Vân luôn là người đồng hành sát cánh. Không chỉ chăm sóc chồng từng bữa ăn, giấc ngủ, chị còn gánh vác kinh tế gia đình. Sau nhiều năm sinh sống ở Nhơn Trạch (Đồng Nai), vợ chồng chuyển lên TP.HCM thuê một căn nhà trong hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Bình Lợi Trung.

Vợ kém 20 tuổi luôn sát cánh chăm sóc nghệ sĩ Mai Trần, động viên ông tập vật lý trị liệu

Tại đây, hai vợ chồng mở quán ăn nhỏ, vừa là nơi sinh sống, vừa là nguồn thu nhập chính để trang trải cuộc sống và chi phí điều trị. Trên mạng xã hội, bà Quỳnh Vân cũng thường xuyên cập nhật quá trình hồi phục của chồng, qua đó nhận được nhiều sự quan tâm, động viên từ khán giả.

Đây không phải lần đầu Mai Trần đối mặt với bệnh tật. Năm 2019, ông từng bị đột quỵ khi đang tham gia một dự án phim. Chỉ ít tháng sau, nam nghệ sĩ tiếp tục rơi vào tình trạng nguy kịch vì tắc mạch máu nuôi não và tim, phải cấp cứu và phẫu thuật khẩn cấp.

Kể từ đó, sức khỏe suy giảm rõ rệt, trí nhớ không còn minh mẫn như trước, buộc ông phải tạm dừng sự nghiệp diễn xuất. Dẫu không còn đứng trên sân khấu hay trường quay, tình yêu dành cho nghệ thuật vẫn luôn là động lực để Mai Trần nỗ lực chiến thắng bệnh tật, hy vọng một ngày có thể tự mình bước đi và trở lại với cuộc sống bình thường.