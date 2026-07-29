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Thực hư việc diễn viên Huỳnh Anh biến mất cả đêm, vợ gọi điện không bắt máy

PV
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"Dấu hiệu cảnh báo rằng chồng ơi mau về đi em sắp hâm rồi đấy", vợ Huỳnh Anh chia sẻ.

Dòng chia sẻ hài hước của MC Bạch Lan Phương về việc "không thấy chồng về cả đêm" khiến nhiều người giật mình, tưởng rằng hôn nhân của cô và diễn viên Huỳnh Anh gặp trục trặc. Tuy nhiên, sự thật phía sau lại khiến cư dân mạng bật cười.

Trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương kể lại một "đêm hoảng hốt" của mình. Cô viết: "2h sáng, mãi không thấy chồng về. Gọi điện không nghe máy. 5h sáng, tỉnh dậy, vẫn không thấy về, không hiểu đi đâu cả đêm. Nhắn tin xả cho 1 tràng xong lại lịm đi tiếp".

Thực hư việc diễn viên Huỳnh Anh biến mất cả đêm, vợ gọi điện không bắt máy - Ảnh 1.

Bạch Lan Phương kể chuyện giữa đêm giật mình tỉnh dậy không thấy chồng

Đến đây, nhiều người tưởng nữ MC đang ám chỉ việc chồng "mất tích" bí ẩn. Thế nhưng, cú "bẻ lái" ngay sau đó mới là điểm khiến bài đăng trở nên thú vị.

Bạch Lan Phương viết: "Tỉnh dậy mới nhớ ra, chồng có ở nhà đâu mà về. Đi quay xa cả tháng rồi còn gì. Có tuổi rồi, ngu ngơ ngay cả trong giấc mơ. Dấu hiệu cảnh báo rằng chồng ơi mau về đi em sắp hâm rồi đấy".

Hóa ra, Huỳnh Anh không hề "biến mất" mà đang tham gia một dự án phim ở xa trong thời gian dài. Sự nhớ chồng đến mức ngay cả trong mơ cũng quên mất thực tế của Bạch Lan Phương khiến nhiều khán giả thích thú. Không ít bình luận cho rằng đây là minh chứng cho sự gắn bó của cặp đôi sau nhiều năm đồng hành.

Thực hư việc diễn viên Huỳnh Anh biến mất cả đêm, vợ gọi điện không bắt máy - Ảnh 2.

Cặp đôi đã gắn bó bên nhau nhiều năm, cùng vượt qua những thị phi

Thời gian qua, Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hài hước nhưng cũng không ít lần phải lên tiếng trước các tin đồn thất thiệt về hôn nhân.

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương công khai chuyện tình cảm từ năm 2020. Nam diễn viên cầu hôn bạn gái vào năm 2021 nhưng kế hoạch cưới phải hoãn do dịch bệnh. Sau hơn 4 năm gắn bó, cả hai đăng ký kết hôn vào tháng 4/2024 và chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Trong hành trình bên nhau, họ từng đối diện không ít áp lực từ dư luận vì khoảng cách 6 tuổi, việc Bạch Lan Phương từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con gái riêng. Dẫu vậy, cả hai nhiều lần khẳng định luôn đồng hành, động viên nhau vượt qua những bình luận tiêu cực.

Ngọc Hà đính chính về NSND Công Lý

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