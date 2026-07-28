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Ngọc Hà đính chính về NSND Công Lý

PV
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Nhiều người đã hiểu nhầm về NSND Công Lý.

Sau nhiều năm đồng hành cùng NSND Công Lý trong hành trình điều trị và phục hồi sức khỏe, Ngọc Hà vẫn thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời thường của hai vợ chồng. Mới đây, cô lên tiếng đính chính một hiểu lầm mà nhiều khán giả vẫn nghĩ về tính cách của nam nghệ sĩ sau biến cố bệnh tật.

Theo Ngọc Hà, không ít người hỏi cô rằng liệu sau khi bị bệnh, NSND Công Lý có trở nên yếu đuối và hay dỗi hơn trước hay không. Trước những thắc mắc này, bà xã nam nghệ sĩ khẳng định đó là một nhận định chưa đúng.

Clip vợ NSND Công Lý chia sẻ về tính cách của chồng

Ngọc Hà chia sẻ: "Có rất nhiều người hỏi rằng có phải sau khi bị bệnh, anh Lý trở nên yếu đuối và hay dỗi hơn không? Em xin đính chính lại rằng, thực ra trước khi bị bệnh, anh Lý đã là người rất hay dỗi rồi. Anh Lý khái tính chứ không hề khó tính.

Ví dụ khi ai đó nói câu nào khiến anh Lý không vui, anh ấy thường sẽ im lặng và không nói gì cả. Kể cả khi còn khỏe, mỗi lúc dỗi vợ, anh Lý thường sẽ nằm trong phòng, không ăn uống gì cả. Đó là tính cách của anh Lý, chứ không phải khi bị bệnh anh ấy mới như thế đâu ạ".

Qua lời kể của Ngọc Hà, khán giả có thêm góc nhìn gần gũi về NSND Công Lý. Nam nghệ sĩ vốn là người sống tình cảm, có phần "khái tính", nhưng không phải người khó chịu hay cáu gắt như một số người lầm tưởng. Việc anh chọn im lặng mỗi khi không vui đã là tính cách có từ nhiều năm trước, hoàn toàn không phải hệ quả của biến cố sức khỏe.

Vợ kém 15 tuổi đính chính hiểu lầm về NSND Công Lý - Ảnh 1.

Thời gian qua, Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ những câu chuyện về chồng và cuộc sống hôn nhân

Những năm gần đây, cuộc sống của vợ chồng NSND Công Lý nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Sau biến cố sức khỏe xảy ra vào năm 2021, nam nghệ sĩ vẫn đang kiên trì phục hồi.

Theo chia sẻ của Ngọc Hà, sức khỏe của chồng đã có nhiều tín hiệu tích cực, tinh thần ổn định hơn và anh vẫn giữ tình yêu đặc biệt dành cho sân khấu, phim ảnh. Dù chưa thể trở lại cường độ làm việc như trước, Công Lý vẫn theo dõi các bộ phim truyền hình, quan tâm tới hoạt động của đồng nghiệp và tham gia một số dự án phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Trong khi đó, Ngọc Hà luôn là người đồng hành sát cánh cùng chồng. Cô nhiều lần khẳng định lựa chọn sống tích cực, tập trung chăm sóc gia đình thay vì bận tâm đến những lời đồn đoán.

Vợ kém 15 tuổi đính chính hiểu lầm về NSND Công Lý - Ảnh 2.

Mỗi khi xuất hiện thông tin sai lệch về đời tư hay hôn nhân, bà xã NSND Công Lý đều chủ động lên tiếng để tránh khán giả hiểu nhầm. Cô cũng cho biết hai vợ chồng đang trân trọng cuộc sống bình yên hiện tại, cùng nhau vượt qua những thử thách sau gần 5 năm kể từ ngày nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe.

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