HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam ca sĩ U60 đình đám một thời bán cà phê ở Ngô Thời Nhiệm trở lại đỉnh cao sau 10 năm vì "con cháu"

PV
|

"Tôi nghỉ leo lên các nấc thang này cũng 10 năm rồi á!", nam ca sĩ U60 chia sẻ.

- Ảnh 1.

Sau nhiều biến cố trong sự nghiệp và cuộc sống, Đàm Vĩnh Hưng đang cho thấy tín hiệu trở lại mạnh mẽ. Mới đây, nam ca sĩ gây chú ý khi vui mừng chia sẻ việc lần đầu sau một thập kỷ trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng mức độ thảo luận của nghệ sĩ tại các sự kiện.

Theo bảng thống kê do Socialite công bố, đo lường trong giai đoạn từ ngày 20-26/7/2026, Đàm Vĩnh Hưng đứng đầu danh sách "Top 10 nghệ sĩ/KOL nhận được nhiều sự chú ý tại các sự kiện" với 9.721 lượt thảo luận. Xếp sau anh lần lượt là MCK (8.635 lượt) và Quang Hùng MasterD (6.980 lượt). Các vị trí còn lại thuộc về 14 Casper, Kim Tuyến, Anh Tú Atus, CONGB, Kỳ Duyên, Thiên Ân và Ninh Dương Story.

- Ảnh 2.

Đàm Vĩnh Hưng đứng đầu danh sách Top 10 nghệ sĩ/KOL nhận được nhiều sự chú ý tại các sự kiện trong tuần qua

Đón nhận kết quả này, Đàm Vĩnh Hưng hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi nghỉ leo lên các nấc thang này cũng 10 năm rồi á! Nay vì con cháu cứ chen lấn xô đẩy một hồi, ông chú lên tới đỉnh núi lúc nào không hay! Cảm ơn các bà chả hơm, các vợ đáng yêu đã 'đèo ông chả húi' lên mây xanh".

Lời chia sẻ dí dỏm nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sức hút của "ông hoàng nhạc Việt" vẫn chưa hề suy giảm, dù thị trường âm nhạc đã xuất hiện rất nhiều gương mặt trẻ.

- Ảnh 3.

"Ông hoàng nhạc Việt" một thời hiện bận rộn với nhiều dự án âm nhạc, công việc kinh doanh và chăm sóc con trai

Những tháng gần đây, Đàm Vĩnh Hưng có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Bên cạnh việc trở lại với các dự án âm nhạc, anh còn gây bất ngờ khi mở quán cà phê trên đường Ngô Thời Nhiệm (TP.HCM), trực tiếp tham gia kinh doanh và thường xuyên xuất hiện giao lưu với khách. Hình ảnh nam ca sĩ tất bật bán cà phê từng khiến nhiều khán giả thích thú.

Sau thời gian trải qua nhiều sóng gió, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh lựa chọn nhịp sống chậm hơn, dành nhiều thời gian cho con trai Polo Huỳnh cũng như tập trung xây dựng tổ ấm mới sau khi bán căn biệt thự gắn bó suốt 17 năm. Nam ca sĩ vẫn đều đặn đi diễn, ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới và phát triển hoạt động kinh doanh.

Bắt nam diễn viên phim truyền hình SN 1997
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đàm Vĩnh Hưng

đình đám một thời

sao Việt

bán cà phê

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại