Bắt nam diễn viên phim truyền hình SN 1997

Nam diễn viên này bị bắt tại nhà riêng.

Diễn viên Rohit Chandel bị cảnh sát Mumbai (Ấn Độ) bắt giữ vào ngày 10/7 sau khi một thiếu nữ 16 tuổi tố cáo anh có hành vi theo dõi, quấy rối, sàm sỡ và hành hung.

Rohit Chandel bị bắt vì hành vi quấy rối và hành hung

Theo Times of India, ông Vitthal Laxman Aardekar, Thanh tra cấp cao thuộc Sở Cảnh sát vùng Ghatkopar, Mumbai cho biết: "Rohit Chandel đã bị bắt tại nhà riêng và được đưa ra tòa. Tòa đã ra lệnh tạm giam. Người này có hành vi theo dõi nạn nhân và hiện đang bị tạm giam theo quyết định của tòa. Thời gian giam giữ sẽ phụ thuộc vào phán quyết của tòa án.

Rohit Chandel không phủ nhận các cáo buộc. Anh ta thừa nhận thường xuyên đến gặp cô bé. Nạn nhân là trẻ vị thành niên và hai người từng đóng phim cùng nhau. Cô bé cho biết bị anh ta gây áp lực. Rohit Chandel sống ở Dahisar nhưng thường xuyên di chuyển đến Ghatkopar. Dù bị chặn số điện thoại, anh ta vẫn tiếp tục gọi cho cô bé".

Nạn nhân của Rohit Chandel là một thiếu nữ 16 tuổi

Theo đơn trình báo, thiếu nữ 16 tuổi cho biết Rohit Chandel liên tục tìm cách liên lạc với cô bằng số điện thoại cá nhân cũng như nhiều số điện thoại khác, bất chấp việc cô nhiều lần yêu cầu dừng lại và đã chặn các cuộc gọi.

Nạn nhân cũng cáo buộc rằng vào ngày 5/7, nam diễn viên đã chặn cô gần khu chung cư nơi cô sinh sống, bám theo, gây gổ, lăng mạ bằng lời nói và hành hung bằng cách đánh cô.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cảnh sát Ghatkopar đã lập hồ sơ vụ án. Rohit Chandel cũng bị truy tố về hành vi theo dõi và cố ý gây thương tích.

Rohit Chandel nổi tiếng khi tham gia nhiều bộ phim truyền hình Ấn Độ

Rohit Chandel 29 tuổi (sinh năm 1997), ra mắt truyền hình vào năm 2014 với một vai diễn trong bộ phim Har Mushkil Ka Hal Akbar Birbal của kênh BIG Magic. Theo truyền thông Ấn Độ, trước khi có được vai diễn đầu tiên, anh đã trải qua hơn 90 buổi thử vai.

Sau đó, Rohit Chandel dần tạo dựng tên tuổi với các vai diễn trong Kashibai Bajirao Ballal, nơi anh thủ vai Baji Rao, và Pandya Store, trong đó anh vào vai Dhawal Makwana.

Gần đây nhất, nam diễn viên góp mặt trong Sairaab - bộ phim truyền hình ca nhạc, lãng mạn trên kênh StarPlus vào ngày 2/6/2026. Trong phim, Rohit Chandel đảm nhận vai Ishaan, một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng có cuộc sống và bản sắc gắn liền với âm nhạc.

Trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Rohit Chandel từng là vận động viên cricket chuyên nghiệp và đại diện địa phương tham gia thi đấu võ thuật.