Nam nghệ sĩ đình đám nói thẳng vợ: "Tụi nó đổi qua vợ trẻ hết rồi, còn anh vẫn chơi với em"

Đằng sau câu chuyện của Vân Sơn là một cuộc hôn nhân bền vững đáng ngưỡng mộ.

Danh hài Vân Sơn một lần nữa khiến khán giả thích thú khi chia sẻ câu chuyện đời thường đầy dí dỏm về cuộc sống hôn nhân. Chỉ bằng một màn đối đáp ngắn với bà xã, nam nghệ sĩ không chỉ mang đến tiếng cười, mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự gắn bó bền chặt của hai vợ chồng sau hơn ba thập kỷ đồng hành.

Trên trang cá nhân, Vân Sơn kể lại cuộc trò chuyện hài hước giữa anh và vợ: "Vợ tui hỏi: 'Bạn bè anh ai cũng đổi qua chơi pickleball hết rồi, sao anh còn chơi tennis hoài vậy?'. Tui nói: 'Thì tụi nó đổi qua vợ trẻ hết rồi, còn anh vẫn chơi với em nè. Em muốn anh đổi không?'. Vợ tui trả lời ngay: 'Cấm anh đổi qua pickleball!'".

Vân Sơn và bà xã đã gắn bó bên nhau hơn 3 thập kỷ

Đằng sau câu chuyện vui của Vân Sơn là một cuộc hôn nhân bền vững đáng ngưỡng mộ. Nam danh hài vốn là nghệ sĩ khá kín tiếng trong chuyện gia đình. Anh hiếm khi đưa vợ lên truyền thông hay mạng xã hội vì muốn giữ sự riêng tư cho những người thân yêu.

Theo chia sẻ của Vân Sơn, anh và vợ đã gắn bó suốt 36 năm. Nam danh hài cho biết ngay từ lần đầu gặp gỡ đã ấn tượng với người phụ nữ cá tính, được nhiều người theo đuổi và quyết tâm chinh phục. Sau khi kết hôn, bà xã luôn là chỗ dựa để anh yên tâm phát triển sự nghiệp, còn bản thân anh lựa chọn bảo vệ gia đình khỏi sự ồn ào của giới giải trí.

Vợ chồng Vân Sơn có 2 người con trai

Vân Sơn cũng tiết lộ, vợ từng nói với anh một câu khiến anh nhớ mãi rằng cô không thích xuất hiện quá nhiều trước công chúng nếu chưa cảm thấy chỉn chu, vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của chồng. Chính vì tôn trọng suy nghĩ ấy nên nam nghệ sĩ luôn để vợ tự quyết định việc có xuất hiện cùng mình hay không, thay vì ép buộc.

Trước đó, vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới, Vân Sơn từng hài hước đăng ảnh bên bà xã và viết: "Thấm thoát đã 30 năm chung thân khổ sai kế bên vẫn là người cai ngục xinh đẹp, ngọt ngào như phù thủy". Cách bày tỏ tình cảm vừa hóm hỉnh vừa chân thành của anh nhận được sự hưởng ứng lớn từ người hâm mộ.