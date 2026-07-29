Đại gia có 3 con riêng, quê Vĩnh Long, SN 1979 đính hôn với nam NSƯT đình đám, khen chồng tuyệt vời

Ở tuổi U50, nữ đại gia này còn sinh con thứ 4 cho chồng nghệ sĩ.

Từng gây chú ý khi công khai chuyện tình với NSƯT Vũ Luân, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 Phương Lê tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm khi bước sang một chương mới của cuộc sống.

Sau lễ đính hôn vào tháng 8/2024, cặp đôi đã cùng vun đắp tổ ấm và hiện có thêm con gái Kẹo. Ở tuổi U50, Phương Lê sinh con thứ tư và nhiều lần dành những lời khen ngợi cho chồng khi chứng kiến anh trong vai trò người cha.

Phương Lê và Vũ Luân

Từ mối duyên bất ngờ đến quyết định về chung một nhà

Phương Lê vốn được biết đến là doanh nhân thành đạt, đồng thời là Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017. Trước khi đến với NSƯT Vũ Luân, cô từng trải qua cuộc hôn nhân trước và có 3 con gái. Sau khi ly hôn, nữ doanh nhân tập trung chăm sóc các con và phát triển công việc kinh doanh.

Trong khi đó, NSƯT Vũ Luân là gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương Việt Nam. Anh ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn lịch sử, tuồng cổ và được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú nhờ những đóng góp cho nghệ thuật. Nam nghệ sĩ nhiều năm kín tiếng về đời tư và từng cho biết dành phần lớn thời gian cho nghề diễn.

Thông tin Phương Lê và Vũ Luân hẹn hò từng khiến dư luận bất ngờ bởi cả hai hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, sau thời gian tìm hiểu, họ công khai tình cảm và nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp cũng như khán giả.

Ngày 2/8/2024, cặp đôi tổ chức lễ đính hôn trong không khí ấm cúng với sự góp mặt của người thân, bạn bè thân thiết. Thời điểm đó, cả hai cho biết đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định gắn bó.

Đối với Phương Lê, điều quan trọng nhất không phải những món quà vật chất mà là sự đồng điệu trong suy nghĩ và cách đối xử với gia đình. Trong khi đó, Vũ Luân cũng nhiều lần khẳng định anh trân trọng sự thẳng thắn, bản lĩnh và giàu tình cảm của vị hôn thê.

Đặc biệt, chuyện tình của họ còn nhận được sự chú ý bởi Phương Lê đã có 3 con riêng. Tuy nhiên, nữ doanh nhân từng chia sẻ rằng các con luôn được cô đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu và việc xây dựng một mái ấm mới chỉ được quyết định khi mọi thành viên đều cảm thấy thoải mái.

U50 sinh con thứ tư, hạnh phúc vì chồng là người cha tuyệt vời

Sau 2 năm kể từ ngày đính hôn, cuộc sống của Phương Lê và Vũ Luân có nhiều thay đổi khi gia đình đón thêm bé Kẹo chào đời vào tháng 10 năm ngoái. Sự xuất hiện của cô con gái nhỏ được Phương Lê ví như món quà đặc biệt, giúp hai vợ chồng thay đổi cách nhìn về hạnh phúc và trách nhiệm.

Phương Lê cho biết trước kia tình yêu của hai người chủ yếu là sự quan tâm và sẻ chia. Tuy nhiên, khi có con, cả hai đều ý thức rõ hơn về trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ. Theo cô, những năm tháng đầu đời là giai đoạn quan trọng nhất đối với một đứa trẻ nên dù bận rộn đến đâu, vợ chồng vẫn luôn cố gắng dành thời gian chăm sóc và đồng hành cùng con.

Điều khiến Phương Lê xúc động nhất là hình ảnh Vũ Luân trong vai trò người cha. Cô kể nam nghệ sĩ rất tỉ mỉ khi chăm bé Kẹo, luôn để ý từng thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày của con. Theo lời Phương Lê, bé Kẹo đặc biệt quấn ba, nhiều khi không có ba bên cạnh thì không chịu ngủ.

Nữ doanh nhân thừa nhận đôi lúc cô còn đùa rằng mình "ghen" với con gái vì thấy ông xã dành quá nhiều sự dịu dàng cho bé. Tuy nhiên, đó chỉ là lời nói vui bởi điều khiến cô hạnh phúc nhất chính là được chứng kiến chồng trở thành một người chồng, người cha tuyệt vời.

Không chỉ chăm sóc con chung, Vũ Luân còn giữ mối quan hệ hòa thuận với ba con riêng của vợ. Theo Phương Lê, các con vẫn gọi anh là "chú", nhưng giữa họ luôn có sự gần gũi, yêu thương và tôn trọng. Cô cho rằng điều quan trọng nhất trong gia đình không nằm ở cách xưng hô mà ở tình cảm chân thành mọi người dành cho nhau.

Phương Lê cũng đánh giá cao sự cầu thị của ông xã trong lần đầu làm bố. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm, Vũ Luân luôn chủ động học hỏi, quan sát và cố gắng mang đến những điều tốt nhất cho con. Hai vợ chồng thường xuyên trao đổi để thống nhất quan điểm nuôi dạy trẻ, tránh những khác biệt không cần thiết.

Ở tuổi U50, việc đón con thứ tư được Phương Lê xem là một dấu mốc đặc biệt của cuộc đời. Sau nhiều biến cố trong chuyện tình cảm, cô cho biết hiện tại trân trọng hơn những khoảnh khắc bình dị như cùng chồng ngắm con lớn lên từng ngày hay quây quần bên gia đình.