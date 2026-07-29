Nữ ca sĩ 3 con quê Đồng Nai say đắm ông bầu Việt kiều quyền lực, cầu được ở bên thêm 50 năm

Tình yêu bền chặt của cặp đôi showbiz này khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Những chia sẻ ngọt ngào mới đây của ca sĩ Hồng Ngọc và ông xã Thomas Tâm Nguyễn khiến nhiều khán giả thêm ngưỡng mộ cuộc hôn nhân bền chặt của cặp đôi sau nhiều năm đồng hành.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ quê Đồng Nai viết đầy xúc động: "Nguyện cầu đến 50 năm về sau… được gắn bó không xa rời nhau…", như một lời hẹn ước giản dị nhưng đầy yêu thương dành cho người bạn đời.

Hồng Ngọc và Thomas Tâm Nguyễn tận hưởng chuyến du lịch ngọt ngào ở Mexico

Đi cùng dòng trạng thái là loạt ảnh ghi lại chuyến nghỉ dưỡng của hai vợ chồng tại Mexico. Trong khung cảnh biển xanh, nắng vàng, Hồng Ngọc và Thomas Tâm Nguyễn diện trang phục thoải mái, luôn nắm tay hoặc kề vai sát cánh. Cả hai liên tục trao nhau ánh mắt trìu mến, nụ cười rạng rỡ, cho thấy sự gắn kết sau nhiều năm chung sống.

Không chỉ Hồng Ngọc, Thomas Tâm Nguyễn cũng chia sẻ triết lý sống tích cực sau chuyến đi. Anh viết: "Có những lúc con người chúng ta cần xả hơi, cần lùi lại một chút, để lấy đà bước tới cho thật mạnh mẽ! Làm gì thì làm, chúng ta hãy nhắc nhau yêu đời hơn mỗi ngày!".

Hồng Ngọc và Thomas Tâm Nguyễn kết hôn năm 2009 sau thời gian tìm hiểu. Thomas Tâm Nguyễn là doanh nhân, bầu show danh tiếng trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, đồng thời luôn đồng hành với vợ trong các hoạt động nghệ thuật.

Vợ chồng Hồng Ngọc có cuộc sống viên mãn bên 3 con

Anh không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn sát cánh với Hồng Ngọc trong những giai đoạn khó khăn nhất, đặc biệt khi nữ ca sĩ gặp sự cố bỏng nặng vào năm 2020. Thời điểm đó, Thomas Tâm Nguyễn gần như gác lại công việc để chăm sóc vợ và quán xuyến gia đình.

Hiện tại, vợ chồng Hồng Ngọc có ba người con gồm hai trai, một gái. Gia đình sinh sống tại Mỹ và được nhiều khán giả yêu mến bởi cuộc sống kín tiếng nhưng hạnh phúc. Các con của nữ ca sĩ đều được nuôi dạy trong môi trường gần gũi, được cha mẹ chú trọng phát triển năng khiếu và giữ gìn văn hóa Việt.

Sau gần hai thập kỷ bên nhau, Hồng Ngọc và Thomas Tâm Nguyễn vẫn dành cho đối phương những lời yêu thương như thuở ban đầu.

Ở tuổi 48, Hồng Ngọc vẫn trẻ đẹp, quyền rũ

Lời nguyện ước "đến 50 năm về sau" cùng những khoảnh khắc bình yên trong chuyến du lịch Mexico không chỉ thể hiện tình cảm son sắt của cặp đôi, mà còn khiến nhiều người tin rằng, hạnh phúc được vun đắp từ những điều giản dị: cùng nắm tay đi qua năm tháng và luôn nhắc nhau yêu đời hơn mỗi ngày.