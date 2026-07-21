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Mỹ điều hàng loạt tiêm kích đến Trung Đông giữa lúc căng thẳng với Iran

Quỳnh Như
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Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông khi căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang sau các cuộc tấn công qua lại. Washington được cho là đã điều thêm nhiều máy bay chiến đấu tới khu vực, đồng thời cân nhắc mở rộng chiến dịch quân sự, trong khi vẫn khẳng định cánh cửa đàm phán với Tehran chưa khép lại.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng khi Washington được cho là đang chuẩn bị mở rộng đáng kể các hoạt động quân sự tại Trung Đông, sau hàng loạt cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Theo Washington Post , Lầu Năm Góc đang xây dựng các phương án tác chiến quy mô lớn hơn, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, trong đó có việc điều thêm nhiều máy bay chiến đấu.

"Mỹ đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn", một quan chức am hiểu các cuộc thảo luận nội bộ trong chính quyền nói với Washington Post.

Tuy nhiên, vị quan chức này cũng thừa nhận Washington đang đối mặt với những hạn chế về năng lực quân sự do nguồn dự trữ tên lửa phòng không và một số loại vũ khí suy giảm.

"Chúng tôi không có đủ nguồn lực để duy trì hoạt động một cách an toàn và tôi không nghĩ Nhà Trắng nhận thức đầy đủ về điều đó", quan chức này nói.

Ảnh minh hoạ.

Trong khi đó, New York Times đưa tin, Washington đang triển khai thêm nhiều tiêm kích tới khu vực trong bối cảnh Washington chuẩn bị cho khả năng leo thang xung đột với Iran, còn Israel cũng được cho là chuẩn bị tham gia chiến dịch quân sự.

Theo báo cáo, các tiêm kích F-16 đang đồn trú tại Đức và F-35 từ các căn cứ của Mỹ tại Anh đã được điều động đến Trung Đông, cùng với các máy bay tiếp dầu nhằm tăng cường năng lực tác chiến.

Động thái này diễn ra sau khi một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ của Mỹ ở Jordan khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết kế hoạch điều quân đã được chuẩn bị từ trước, khi Tổng thống Trump phát tín hiệu về khả năng mở rộng chiến dịch quân sự ngay trước vụ việc.

Theo các nguồn tin, những phương án đang được xem xét bao gồm mở rộng các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng, như: cầu, nhà máy điện và nhà máy khử mặn của Iran, hoặc tiến hành các chiến dịch đổ bộ giới hạn nhằm vào một số hòn đảo của Iran trên Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cũng đánh giá bất kỳ chiến dịch trên bộ nào cũng có nguy cơ gây thương vong lớn.

Mỹ và Iran vẫn để ngỏ khả năng đối thoại

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiếp tục khẳng định Washington "vẫn sẵn sàng" đàm phán, ngay sau khi quân đội Mỹ phát động đêm tấn công thứ chín liên tiếp vào Iran.

Ông Rubio khẳng định các quan chức Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài, đồng thời khẳng định chính quyền Tổng thống Trump vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao.

"Các quan chức Iran tiếp tục phát tín hiệu rằng họ muốn nói chuyện và muốn đàm phán, nhưng những gì họ đang làm là điều chúng tôi buộc phải đáp trả", ông Rubio nói.

Khi được hỏi liệu Tehran có thực sự sẵn sàng đối thoại hay không, Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington đã nhận được những tín hiệu "trực tiếp" cũng như thông qua nhiều quốc gia trung gian.

Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei cũng tuyên bố Tehran "vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ngoại giao". Tuy nhiên, ông khẳng định các kênh trung gian vẫn đang hoạt động, đồng thời nhấn mạnh lực lượng Iran sẽ tiếp tục "các hoạt động quân sự phòng thủ" chừng nào các cuộc tấn công nhằm vào nước này còn tiếp diễn.

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Trung Đông

quân sự

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