Mỹ đánh giá loại thịt "tốt nhất thế giới": Ở Việt nam vừa quen, vừa rẻ, vừa nhiều!

Nhiều người sẽ phải ngỡ ngàng khi biết loại thịt "tốt nhất thế giới" đang được nhắc đến. Người Việt ăn mỗi ngày, dễ dàng ma ngoài siêu thị hay chợ dân sinh.

Mỗi khi nhắc đến việc xây dựng thể trạng khỏe mạnh và duy trì cơ bắp, protein luôn là trụ cột hàng đầu. Theo Viện Hàn lâm Y khoa Quốc gia Mỹ, người trưởng thành cần tối thiểu 7g protein mỗi ngày cho mỗi 9kg trọng lượng cơ thể. Mặc dù có nhiều nguồn cung cấp đạm, thịt vẫn là lựa chọn quen thuộc nhất trong mâm cơm.

Thịt là nguồn cung cấp đạm chính trong bữa cơm nhiều gia đình Việt (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của các loại thịt không hề giống nhau. Trên MedicineNet, trang y tế uy tín hàng đầu tại Mỹ thuộc hệ thống WebMD, các chuyên gia dinh dưỡng đã phân loại cụ thể thứ tự ưu tiên của các nhóm thịt đối với sức khỏe. Cuối cùng chỉ ra thịt gia cầm nạc như gà, vịt, ngan, ngỗng hay gà tây chính là loại thịt tốt nhất cho sức khỏe con người.

Đáng chú ý, Việt Nam lại là quốc gia có tổng đàn gia cầm và thủy cầm lớn hàng đầu thế giới, giúp người Việt dễ dàng tiếp cận nguồn thực phẩm thượng hạng này với mức giá cực kỳ bình dân.

Tại sao thịt gia cầm được đánh giá là loại thịt tốt nhất?

Phân tích về lý do thịt gia cầm chiếm vị trí số một trong số các loại thịt/cá giàu đạm khác, bác sĩ Tyler Wheeler (Chuyên khoa Y học Gia đình tại Mỹ) chỉ ra chuỗi tác động sinh học tích cực của nhóm thực phẩm này lên cơ thể trên MedicineNet:

Hỗ trợ tạo máu và bảo vệ hệ thần kinh

Thịt gia cầm nạc được đánh giá là tốt nhất cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Thịt gia cầm cung cấp nguồn sắt heme sinh học có tỷ lệ hấp thu tại ruột cao vượt trội, giúp phòng ngừa thiếu máu cơ năng. Đồng thời, hàm lượng vitamin B12 dồi dào đóng vai trò then chốt trong tổng hợp DNA, duy trì sự bọc lót của màng myelin quanh dây thần kinh, ngăn chặn tình trạng tê bì tay chân và mệt mỏi mạn tính.

Cung cấp axit béo Omega-3 bảo vệ tim mạch

Dưới góc độ y khoa, thịt gia cầm (đặc biệt là gà thả vườn hay vịt nuôi tự nhiên) chứa các axit béo không bão hòa đa (PUFAs), tiêu biểu là Omega-3. Nhóm chất béo này giúp hạ triglyceride trong máu, làm chậm sự hình thành mảng xơ vữa động mạch và hỗ trợ nuôi dưỡng tế bào não, duy trì trí nhớ minh mẫn.

Mật độ đạm nạc cao, cắt đứt nguy cơ tích tụ mỡ xấu

Thịt vịt, ngan có nhiều cách chế biến ngon miệng (Ảnh minh họa)

Thịt gia cầm sở hữu nguồn protein chất lượng cao với đầy đủ các axit amin thiết yếu nhưng hàm lượng chất béo bão hòa lại rất thấp. Đặc biệt, loại thịt này hoàn toàn không chứa chất béo trans - tác nhân gây tăng cholesterol xấu (LDL-C) thường trực trong thịt đỏ.

Phục hồi khối cơ và tối ưu hóa trao đổi chất

Nhờ chứa hàm lượng cao axit amin chuỗi nhánh (BCAAs) như leucine, thịt gia cầm kích thích mạnh mẽ quá trình tổng hợp protein cơ bắp. Điều này giúp người tập luyện thể thao phát triển cơ, người bệnh mau hồi phục và hỗ trợ kiểm soát cân nặng tự nhiên.

"Thân thiện" với hệ tiêu hóa

Cấu trúc sợi cơ của thịt gia cầm ngắn và mềm hơn thịt bò hay thịt lợn. Nhờ đó, enzym dịch vị dễ dàng phân giải nhanh chóng, giúp cơ thể hấp thu tối đa dưỡng chất mà không gây chướng bụng hay áp lực cho dạ dày.

Thịt ngỗng được người Việt xem là "đại bổ" (Ảnh minh họa)

Ăn thịt gia cầm thế nào để vừa ngon, lại khỏe?

Xếp ngay sau "quán quân" thịt gia cầm nạc là thịt lợn nạc (xếp thứ 2), cá và hải sản (xếp thứ 3) với nhiều dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, đi kèm danh sách này cũng là những lưu ý khi ăn các loại thịt. Bởi món ngon, món tốt mà căn vô tội vạ hay ăn sai cách cũng có thể phản tác dụng. Với thịt gia cầm nạc, bạn cần nhớ vài điểm sau để nhận được tối đa dinh dưỡng mà không lo hại sức khỏe:

- Bỏ da trước khi chế biến: Da gia cầm chứa tỷ lệ chất béo bão hòa và calo rất cao. Loại bỏ da giúp cắt giảm lượng mỡ xấu, rất tốt cho người bị mỡ máu hoặc muốn giảm cân.

Bỏ da khi ăn và chế biến ít dầu mỡ được xem là cách ăn thitkj gia cầm lành mạnh (Ảnh minh họa)

- Ưu tiên phương pháp nhiệt lành mạnh: Luộc, hấp, áp chảo không dầu hoặc nướng nồi chiên không dầu giúp giữ tối đa vi chất. Tránh chiên ngập dầu hoặc tẩm bột rán giòn vì nhiệt độ cao làm biến tính chất béo.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh: Thịt gia cầm sống dễ mang vi khuẩn Salmonella. Tuyệt đối không rửa thịt trực tiếp dưới vòi nước để tránh văng vi khuẩn ra bếp, luôn nấu chín kỹ và dùng riêng dao thớt cho đồ sống - chín.

- Lựa chọn nguồn thịt uy tín: Ưu tiên gia cầm thả tự nhiên (gà chạy bộ, vịt thả đồng) vì tỷ lệ mỡ thấp và hàm lượng axit béo có lợi cao hơn đáng kể so với nuôi công nghiệp.

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