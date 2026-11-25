Cá biển cũng là thực phẩm đáng bổ sung trong mùa đông nhờ cung cấp protein chất lượng cao, axit béo có lợi và nhiều vi chất cần thiết cho sức khỏe.

Khi trời chuyển lạnh, những sạp cá ở chợ dân sinh lại trở nên nhộn nhịp. Bên cạnh những rổ rau củ mùa đông, cá biển tươi ngon cũng là lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên cho bữa cơm nóng hổi. Đây cũng là thời điểm một số loài cá có phần thịt béo, chắc và đậm vị hơn, thích hợp để chế biến thành những món kho, hấp hay nấu canh.

Tuy nhiên, giữa đủ loại cá được bày bán, không phải ai cũng biết chọn loại nào vừa ngon, dễ chế biến, ít xương dăm, lại phù hợp với túi tiền và có lợi cho sức khỏe. Cá biển cũng là thực phẩm đáng bổ sung trong mùa đông nhờ cung cấp protein chất lượng cao, axit béo có lợi và nhiều vi chất cần thiết cho sức khỏe.

Dưới đây là 4 loại cá biển có thể giúp thực đơn mùa lạnh thêm đa dạng, cân bằng dinh dưỡng.

1. Cá thu: Bổ sung omega-3, tốt cho tim mạch

Cá thu cung cấp protein, axit béo omega-3, vitamin B12 và selen. Omega-3 đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, trong khi vitamin B12 cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu và hoạt động của hệ thần kinh. Có thể luân phiên cá thu với thịt đỏ trong thực đơn để đa dạng nguồn protein. Tuy nhiên, cần lựa chọn loài cá thu phù hợp vì hàm lượng thủy ngân khác nhau giữa các loài.

Điểm cộng của cá thu là không cần chế biến cầu kỳ vẫn có thể tạo nên món ăn hấp dẫn. Cá thu kho cà chua, cá thu sốt gừng hay cá thu nấu dưa chua đều phù hợp với những ngày trời lạnh.

2. Cá đù vàng: Nguồn protein giúp duy trì cơ bắp

Cá đù vàng có thịt mềm, vị ngọt, dễ kết hợp với nhiều thực phẩm khác. Protein trong cá giúp duy trì cơ bắp, sửa chữa mô và hỗ trợ các chức năng của cơ thể. Đây là lựa chọn phù hợp để thay đổi nguồn đạm trong bữa ăn, đặc biệt với người cao tuổi cần chú ý duy trì khối cơ.

Khi mua cá, nên ưu tiên những con có mắt trong, mang đỏ hồng tự nhiên, thân tương đối chắc và không có mùi lạ. Với cá đã cấp đông, cần chú ý tình trạng bao bì, điều kiện bảo quản và thông tin nguồn gốc sản phẩm.

3. Cá chim biển: Bổ sung protein và vi chất

Cá chim trắng biển có thân dẹt, màu bạc sáng và phần thịt mềm, béo nhẹ. Loại cá này thường được chế biến theo cách hấp, chiên hoặc om, tùy khẩu vị của từng gia đình.

Cá chim biển cung cấp protein cùng các vi chất như vitamin B12 và selen, tùy từng loài. Kết hợp cá với rau xanh, củ quả và ngũ cốc nguyên hạt giúp bữa ăn mùa đông cân đối hơn. Dù có giá trị dinh dưỡng, cá không phải thực phẩm có thể ngăn ngừa cảm lạnh hay thay thế các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi thời tiết chuyển lạnh.

Một lưu ý nhỏ khi sơ chế là cần làm sạch phần màng đen trong khoang bụng, loại bỏ nội tạng và rửa cá kỹ trước khi nấu.

4. Cá chai: Thêm lựa chọn đạm ít phụ thuộc vào thịt đỏ

Cá chai có thịt trắng, chắc, có thể dùng để đa dạng hóa thực đơn gia đình. Cũng như các loại cá khác, giá trị dinh dưỡng đáng chú ý của cá chai là protein, góp phần duy trì cơ bắp và tái tạo mô. Nên ưu tiên cách chế biến ít dầu mỡ, hạn chế nêm quá nhiều muối để bữa ăn lành mạnh hơn.

Loại cá này thích hợp với những món cần thời gian om hoặc ninh để nước dùng thêm đậm đà. Khi mua cá chai, người nội trợ cần chú ý đến phần vây và các gai cứng trên thân cá. Nên nhờ người bán sơ chế nếu chưa quen xử lý, tránh cầm trực tiếp vào những vị trí có gai nhọn.

Ăn cá thế nào để có lợi cho sức khỏe mùa đông?

Không có loại cá nào chỉ tốt trong mùa đông. Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn đa dạng, luân phiên nhiều loại cá và kết hợp với rau xanh, trái cây, các loại đậu. Nên ưu tiên cá hấp, luộc, nấu canh hoặc kho vừa gia vị thay vì thường xuyên chiên ngập dầu.

Khi mua cá, hãy chọn sản phẩm tươi, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng cách. Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ cần lưu ý lựa chọn loài cá phù hợp với khuyến cáo về thủy ngân.

Một chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và giữ ấm đúng cách vẫn là nền tảng quan trọng để chăm sóc sức khỏe trong mùa lạnh.