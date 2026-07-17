MPV điện 7 chỗ Wuling Grango mở bán tại Việt Nam, giá 499 triệu đồng.
MPV điện 7 chỗ vừa mở bán tại Việt Nam: Giá chưa tới 500 triệu đồng, chạy 300 km/lần sạc
Văn Chế |
Wuling Grango chính thức mở bán tại Việt Nam với giá 499 triệu đồng, trở thành mẫu MPV thuần điện 7 chỗ đáng chú ý nhờ khả năng di chuyển khoảng 300 km mỗi lần sạc và hỗ trợ sạc nhanh DC 50 kW.
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Theo Đời sống pháp luật Copy link
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