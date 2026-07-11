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Một nữ ca sĩ trẻ tái cấu trúc nhạc Trần Tiến, Bảo Chấn, Việt Anh

Tùng Ninh
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Nguyễn Thùy Linh lựa chọn tái cấu trúc 5 ca khúc quen thuộc trong kí ức của nhiều khán giả Việt.

Mới đây, ca sĩ Nguyễn Thùy Linh (nghệ danh Linhbof) đã chính thức giới thiệu đến công chúng album đầu tay mang tên "Phố và Jazz", một dự án được thực hiện bởi Hanoi Blues Note.

Không dừng lại ở một album nhạc Jazz thông thường, dự án được kiến tạo như một "ngôi nhà cũ" đầy hoài niệm, một không gian nghệ thuật tĩnh lặng, dẫn dắt người nghe dịch chuyển thật chậm để khám phá những tầng sâu cảm xúc tưởng đã ngủ quên trong chính tâm hồn mình.

Một nữ ca sĩ trẻ tái cấu trúc nhạc Trần Tiến, Bảo Chấn, Việt Anh - Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh

Hơn một thập kỷ hoạt động âm nhạc, ở lần ra mắt này, Nguyễn Thùy Linh lựa chọn tái cấu trúc 5 ca khúc quen thuộc trong kí ức của nhiều khán giả Việt. Đó là "Mặt trời bé con", "Phố nghèo" của nhạc sĩ Trần Tiến; "Không còn mùa thu", "Những mùa hoa bỏ lại" của nhạc sĩ Việt Anh; và "Bên em là biển rộng" của nhạc sĩ Bảo Chấn.

Đảm nhận vai trò phối khí và chơi guitar là nghệ sĩ Hoàng Tùng, người đã gắn bó cùng Linh qua nhiều dự án jazz trước đó như: "The Beatles in Jazz", "Jazzis" by 8 The Theatre... Đặc biệt, dự án có sự tham gia của ba cá tính âm nhạc, ba nghệ sĩ Jazz từ Ý, Pháp và Mỹ Latin, tạo nên một không gian âm nhạc đặc biệt cho "Phố và Jazz".

Bên cạnh đó, dự án có sự tham gia tổ chức sản xuất, dẫn dắt và đồng hành của nghệ sĩ Quỳnh Phạm - Giám đốc Phát triển đối tác, nghệ thuật trình diễn, Trung tâm Đổi mới và Bảo tồn Giá trị Di sản Văn hóa. Nghệ sĩ Quỳnh Phạm cũng là một trong những nữ nghệ sĩ cá tính và nổi bật của Jazz Việt đương đại, người tiếp lửa cho Nguyễn Thùy Linh và nhiều nghệ sĩ Jazz trẻ của Việt Nam.

Thùy Linh chia sẻ: "Có những buổi thu âm mà cả ban nhạc gần như cùng hít thở trong một nhịp cảm xúc. Có những bản phối đã được chuẩn bị rất kỹ, nhưng khi vào phòng thu, chúng tôi lại quyết định thay đổi hoàn toàn vì cảm thấy âm nhạc đang dẫn mình đến một hướng khác.

Tôi nhớ có những khoảnh khắc cả ê-kíp ngồi lặng đi sau một lần thu hoàn chỉnh. Không ai nói gì trong vài giây. Đó là lúc mọi người đều cảm nhận được rằng cảm xúc vừa rồi là thật và không cần phải làm lại nữa".

Một nữ ca sĩ trẻ tái cấu trúc nhạc Trần Tiến, Bảo Chấn, Việt Anh - Ảnh 2.

Qua lăng kính của sự trưởng thành, Thùy Linh thổi vào những giai điệu quen thuộc những tầng chiêm nghiệm mới. Các tác phẩm trong album tìm thấy tiếng nói chung ở chất Jazz đương đại đầy tính kết nối, tạo nên một tổng thể trầm lắng, tối giản, mở lối cho những câu chuyện dần được hé lộ.

Ở trung tâm của không gian âm nhạc tối giản ấy, giọng hát của Nguyễn Thùy Linh nhẹ nhàng, thư giãn như đang trò chuyện.

Từng là một trong những giọng ca đầu tiên của ban nhạc rock Gỗ Lim và để lại dấu ấn với Jazz tại Giọng hát Việt 2013, nhưng Thùy Linh không đặt trọng tâm vào việc phô diễn kỹ thuật hay tạo nên những cao trào kịch tính, cô lựa chọn một lối hát gần gũi, thả lỏng, để ca từ và cảm xúc nguyên bản trong các sáng tác được cất lên một cách chân thành và trọn vẹn.

Sự đầy đặn của album không đến từ số lượng nhạc cụ, mà từ cách những lớp âm thanh và âm sắc hòa quyện một cách khéo léo nhưng đầy tự nhiên.

Trong không gian ấy, các nghệ sĩ vừa lắng nghe nhau, vừa lắng nghe chính mình. Mỗi tác phẩm vì thế dần hiện lên như một bức tranh, nơi những mảng màu dữ dội và cả những khoảng lặng đều có những vị trí quan trọng.

Âm nhạc ở đây không cố gắng gánh vác một thông điệp lớn, cũng không chủ đích trở nên khác biệt, mà chỉ lặng lẽ để những thanh âm đồng điệu cất lên theo cách riêng của mình. Cảm giác ấy đã hiện diện từ những nốt nhạc đầu tiên và nhẹ nhàng dẫn dắt người nghe đi hết hành trình của album.

Một nữ ca sĩ trẻ tái cấu trúc nhạc Trần Tiến, Bảo Chấn, Việt Anh - Ảnh 3.

Xây dựng trên nền tảng của Bossa Nova nhưng với tiết tấu chậm rãi và u buồn, tiếng piano của nghệ sĩ người Ý Salvatore Spano làm chất liệu dẫn dắt chủ đạo, nâng đỡ bên dưới là phần double bass trầm đậm của nghệ sĩ Pháp Duylinh Nguyen, sau cùng là sự kết hợp của những âm giai đậm chất jazz mà nghệ sĩ saxophone người Mỹ Latin David Valdez mang lại. Tất cả như muốn nhấn chìm người nghe vào một không gian hoang hoải đúng như tiêu đề của ca khúc.

Kỹ thuật rải piano dồn dập ở phần trung kết hợp với các hợp âm giảm và hợp âm chuyển liên tục, như những cảm xúc chất chứa. Cách xử lý này đẩy toàn bộ cấu trúc bài hát lên đỉnh điểm của sự khắc khoải trước khi lắng xuống dần và kết thúc. Một tư duy phối khí làm chủ cảm xúc vô cùng tinh tế và có chủ đích.

Giữa cấu trúc của cuộc sống hiện đại đô thị, nơi dòng chảy thông tin và các trào lưu âm thanh điện tử đến và đi với mật độ dày đặc, "Phố và Jazz" như một "ngôi nhà cũ" trầm mặc, lưu giữ trọn vẹn những kết cấu nguyên sơ và tự nhiên nhất của những nốt nhạc.

Không gian nghệ thuật này mở ra một lối đi điềm tĩnh, mời gọi người nghe bước vào để bóc tách những chiều sâu cảm xúc vốn đã tồn tại cố hữu từ lâu, đánh thức những tầng ký ức phủ bụi và thiết lập lại sự đối thoại với chính nội tâm mình.

Nam NSƯT về nước làm chuyện sốc nặng ai cũng sợ
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sao Việt

Việt Anh

Nguyễn Thùy Linh

Trần Tiến

Bảo Chấn

jazz

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