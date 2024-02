Đó chính là cải xoong – một loài rau lá xanh nhỏ và thân tròn, có vị hơi cay nồng khó chịu nếu ăn chưa quen. Cải xoong chung họ hàng với cải xoăn, cải Brussels và bắp cải. Ngày xưa thì loại rau này từng được coi là cỏ dại, nhưng trên thực tế, rau cải xoong có giá trị dinh dưỡng cực cao mà không ai nên bỏ qua.

Lợi ích của cải xoong

Cũng như bất cứ loại rau lá xanh nào, cải xoong cực kỳ giàu dinh dưỡng, tăng khả năng miễn dịch và ngăn ngừa ung thư. Trong gia đình nhà cải, chỉ riêng cải xoong được chấm điểm cao nhất trên ANDI (chỉ số mật độ dinh dưỡng tổng hợp) và danh sách mật độ dinh dưỡng của CDC (Trung tâm kiểm soát dịch bệnh).

Nói theo cách khác, cải xoong chứa nhiều sắt hơn cả rau bina, nhiều vitamin C hơn cam và nhiều canxi hơn một ly sữa tươi. Bên cạnh đó, loại rau này còn sở hữu nhiều vitamin và khoáng chất hơn cả bông cải xanh, cà chua hay táo. Khi đi vào cơ thể, những dưỡng chất này sẽ củng cố sức khỏe cũng như ngoại hình.

Trong Đông y, cải xoong có tác dụng khai vị, bổ, kích thích tiêu hóa, cung cấp chất khoáng cho cơ thể, chống thiếu máu, chống bệnh hoại huyết, lọc máu, lợi tiểu, giảm đường huyết, trị ho. Nó còn làm ra mồ hôi, trị giun và giải độc nicotin. Vậy nên bạn hãy cố gắng ăn loại rau này thường xuyên hơn.

Theo Samantha Boesch – chuyên gia dinh dưỡng tại chuyên trang sức khỏe Eatthis, ngoài những công dụng trên thì cải xoong còn sở hữu nhiều lợi ích tuyệt vời khác như sau:

Bạn có thể chế biến cải xoong thành nhiều món ăn khác nhau.

- Cải thiện sức khỏe tim mạch

Theo đó, cải xoong có chứa carotenoids giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đau tim và đột quỵ. Loại rau này còn sở hữu nitrat có vai trò giảm viêm, giảm độ cứng và độ dày của mạch máu, từ đó giúp các mạch máu khỏe mạnh hơn. Đặc biệt hơn, ăn cải xoong cũng giúp giảm cholesterol nên giúp nâng cao sức khỏe tim mạch.

- Hỗ trợ giảm cân tự nhiên

Cải xoong không có chất béo và hàm lượng calo rất thấp. Điều này rất tốt nếu bạn đang muốn giảm cân vì hàm lượng axit amin và chất xơ cao trong loại rau này có thể làm giảm cơn đói của bạn trong suốt thời gian dài. Điều này làm giảm nhu cầu ăn vặt liên tục - một trong những nguyên nhân chính gây tăng cân.

Ngoài ra, cải xoong còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, bảo đảm cơ thể vẫn nhận được đủ dưỡng chất cần thiết trong quá trình giảm cân. Đặc biệt, vitamin K trong cải xoong có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi chất béo thành năng lượng, giúp cơ thể đốt cháy mỡ hiệu quả hơn.

- Điều trị bệnh tiểu đường

Nhờ lượng axit alpha-lipoic chống oxy hóa tuyệt vời, cải xoong có thể giúp hạ thấp mức đường huyết, tăng độ nhạy của insulin… nên từ đó kiểm soát đường huyết và điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả. Bên cạnh đó, loại rau này còn ít chất béo, calo và cholesterol nên rất tốt cho người mắc bệnh tiểu đường.

Thêm vào đó, cải xoong chứa chất xơ hòa tan, giúp chậm hấp thụ đường trong máu và kiểm soát mức đường huyết. Đặc biệt, loại chất xơ này còn giúp kiểm soát sự gia tăng đột ngột của đường huyết sau khi ăn. Điều này là một phần quan trọng trong việc quản lý và kiểm soát tiểu đường.

Cải xoong có thể phòng tránh nhiều loại ung thư nếu dùng đúng cách.

- Phòng chống các loại ung thư

Ít ai biết rằng, một trong những tác dụng tuyệt vời của cải xoong đối với sức khỏe là chống ung thư. Bởi cải xoong giúp tăng mức độ chất kháng oxy hóa trong máu và bảo vệ DNA, chống lại những tổn thương do các độc tố trong cơ thể gây ra.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng, cải xoong có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới, ung thư ruột kết, ung thư cổ tử cung, ung thư vú ở phụ nữ, đồng thời ngăn chặn sự di căn các tế bào ung thư sang các cơ quan khác.

Theo nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí The British Journal of Nurition (Anh), ăn khoảng 100g cải xoong mỗi ngày có thể ngăn ngừa ung thư vú cũng như suy giảm nguy cơ ung thư nói chung. Thêm vào đó, cải xoong chứa nhiều vitamin, sắt, canxi, magie, mangan, kẽm… hơn nhiều so với bông cải xanh, táo và cà chua.

- Ngăn ngừa đột quỵ

Các nghiên cứu đã tiết lộ rằng, cải xoong có thể ngăn chặn sự khởi phát của đột quỵ do hàm lượng folate cao. Những người bổ sung cải xoong trong chế độ ăn uống hằng ngày đã được chứng minh là giảm nguy cơ đột quỵ xuống rất thấp. Hàm lượng carotenoids cao trong loại rau này cũng làm giảm nguy cơ đột quỵ.

Ngoài ra, cải xoong còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp ngăn chặn sự tổn thương của tế bào do các gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ viêm nhiễm cho mạch máu. Việc duy trì sự linh hoạt của mạch máu rất quan trọng để tránh tình trạng tắc nghẽn, đặc biệt là giảm nguy cơ đột quỵ.

Hãy ăn cải xoong đều đặn để mang lại cho cơ thể nhiều sức khỏe hơn.

Lưu ý khi ăn cải xoong

Tuy cải xoong mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, nhưng các chuyên gia khuyên bạn vẫn phải lưu ý một số điều. Chỉ cần tuân thủ đúng thì đảm bảo không sợ tác dụng phụ, sức khỏe lên đều đều:

- Cải xoong sinh sôi, phát triển ở những nơi bẩn như ao tù nước đọng – khu vực có nhiều vi khuẩn, bụi bẩn và ký sinh trùng như vắt hay đỉa… Nếu ăn sống loại rau này thì nguy cơ nhiễm giun sán rất cao. Vậy nên hãy rửa sạch thật kỹ khi mua về, chỉ nên ăn chín để đảm bảo sức khỏe.

- Ngoài ra, không nên ăn quá 100g loại rau này mỗi lần để tránh đau bụng, bàng quang khó chịu hoặc tổn thương tới thận. Phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu không ăn quá nhiều cải xoong vì nó có thể gây nhiều tác hại ngoài ý muốn.

- Rau cải xoong chứa nhiều chất xơ và thành phần này có tính ma sát lớn, chúng có thể khiến cho vùng niêm mạc ở dạ dày, ruột bị tổn thương nặng thêm. Những người đang gặp vấn đề về hệ tiêu hóa nên tránh ăn loại rau này, vì chúng có thể gây ra tình trạng chướng bụng, đầy hơi kéo dài.

Theo Eatthis, Healthline