Một bệnh viện hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho cô giáo Nghệ An xả thân cứu học trò 2 tuổi

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An), sáng ngày 03/10/2026, ông Nguyễn Xuân Tài (Tổng Giám đốc Bệnh viện) và ThS.BSCKII Thái Doãn Công (Phó Giám đốc Chuyên môn kiêm Trưởng khoa Ngoại), đã đến thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền, người đã không ngần ngại lao ra bảo vệ học trò 2 tuổi trước chiếc xe tải và chịu những chấn thương nặng nề.
Sau khi hoàn thành giai đoạn phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô giáo Hoàng Thị Hiền đã trở về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để tiếp tục được chăm sóc, điều trị và phục hồi.
Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Xuân Tài (Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông) bày tỏ sự trân trọng trước hành động dũng cảm, giàu lòng nhân ái của cô Hiền; đồng thời gửi lời động viên, mong cô luôn vững vàng, kiên trì điều trị, sớm bình phục và trở về bên gia đình, bên các con.
Đồng hành cùng cô trong quá trình điều trị, ThS.BSCKII Thái Doãn Công (Phó Giám đốc Chuyên môn kiêm Trưởng khoa Ngoại) trực tiếp quan tâm, thăm hỏi và theo dõi sát tình trạng của cô Hiền, cùng đội ngũ chuyên môn Bệnh viện chăm sóc, hỗ trợ cô trong từng giai đoạn hồi phục. Sự quan tâm sát sao ấy góp phần giúp cô thêm yên tâm trong hành trình điều trị phía trước.
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn mà cô giáo và gia đình đang phải đối mặt, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và lưu trú cho cô giáo Hoàng Thị Hiền cùng người nhà trong thời gian điều trị tại Bệnh viện.
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Theo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 28-8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường mầm non Phú Sơn, nay là Trường mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, Nghệ An, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường. Phát hiện xe tải đang lao tới, cô Hiền lập tức chạy theo, ôm lấy bé. Bé trai được an toàn nhưng cô Hiền bị xe tải cán qua hai chân. Cô được đưa đi cấp cứu tại Nghệ An, sau đó gia đình chuyển ra Hà Nội tiếp tục điều trị.
Theo vnExpress, cô Hiền nhập Bệnh viện Việt Đức sáng 29-8 trong tình trạng hai bàn chân bị tổn thương nặng. Chân phải bị giập nát phức tạp, gân và xương bị tổn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc phần tổ chức giập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương với mục tiêu giữ lại bàn chân cho cô. Tuy nhiên, sau thời gian điều trị, tình trạng tổn thương diễn tiến nặng, cô Hiền buộc phải cắt cụt chân để bảo đảm an toàn tính mạng.