Một bác sĩ đã giảm 22kg trong 8 tháng nhờ kiên trì một kiểu ăn sáng

Bạn nên ăn gì cho bữa sáng nếu đang cố gắng giảm cân? Liệu việc chỉ ăn cơm nắm hoặc bánh mì mỗi sáng có thực sự dễ giảm cân hơn, hay thậm chí bỏ bữa sáng hoàn toàn?

Bác sĩ giảm cân Wei Shih-hang (Trung Quốc) từng nặng 90 kg, nhưng nhờ điều chỉnh chế độ ăn uống, ông đã giảm thành công 22 kg trong 8 tháng, xuống còn 68 kg! Bí quyết bữa sáng của ông không phải là nhịn đói, mà là tuân thủ nguyên tắc "đĩa 211", kết hợp với rau luộc rưới dầu ô liu. Nếu bạn muốn giảm cân mà không cần nhịn đói, hãy thử điều chỉnh bữa sáng trước; hai lời khuyên về chế độ ăn uống này rất đáng để lưu ý!

Gợi ý bữa sáng giảm cân số 1: Nắm vững nguyên tắc "đĩa 211", khoai lang thay thế tinh bột tinh chế

Để bữa sáng giảm cân của bạn no bụng hơn, thay vì chỉ ăn một nắm cơm, hãy thử phương pháp "đĩa 211": một nửa là rau, một phần tư là protein và một phần tư là tinh bột. Bác sĩ Wei Shih-hang chia sẻ rằng ông thường chọn khoai lang làm món ăn chính cho bữa sáng, kết hợp với trứng luộc hoặc một lượng thịt vừa phải để bổ sung protein và đạt được chế độ dinh dưỡng cân bằng hơn. Khoai lang chứa chất xơ, khi ăn cùng với protein sẽ giúp tăng cảm giác no và giảm khả năng chỉ ăn tinh bột vào bữa sáng. Thay vì chỉ đơn giản là ăn ít hơn, việc lựa chọn đúng thực phẩm và ăn một chế độ ăn uống cân bằng là một cách tiếp cận bền vững hơn về lâu dài.

Gợi ý bữa sáng giảm cân số 2: Rau luộc rưới dầu ô liu để bổ sung chất béo lành mạnh

Đừng nghĩ rằng giảm cân có nghĩa là hoàn toàn tránh chất béo! Bác sĩ Wei Shih-hang cũng chuẩn bị rau luộc cho bữa sáng, chẳng hạn như cải thìa, súp lơ và bông cải xanh, sau đó rưới dầu ô liu để tăng hương vị và bổ sung axit béo không bão hòa. Rau cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, trong khi dầu ô liu cung cấp cho cơ thể các chất béo cần thiết, khiến bữa sáng không chỉ toàn tinh bột. Để chế độ ăn kiêng giảm cân dễ thực hiện hơn, điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn chất béo, mà là chú ý đến loại và lượng chất béo. Hãy nhớ rằng dầu ô liu vẫn có calo, vì vậy hãy sử dụng vừa phải. Đừng vô tình rưới quá nhiều chỉ vì đó là loại dầu tốt!

Gợi ý bữa sáng giảm cân số 3: Cơm nắm và bánh mì kẹp không phải là món cấm, điều quan trọng là sự kết hợp giữa chúng

Cơm nắm và bánh mì không hoàn toàn bị cấm trong quá trình giảm cân, nhưng bạn nên chú ý đến nhân bánh, nước sốt và cách chế biến. Một số loại cơm nắm có thể chứa chả giò chiên, ruốc thịt hoặc các nguyên liệu ướp, trong khi bánh mì kẹp có thể được ăn kèm với sốt mayonnaise hoặc thịt chế biến sẵn. Nếu bạn thêm đồ uống có đường, tổng lượng calo cho bữa sáng của bạn có thể vượt quá dự kiến. Hơn nữa, tinh bột tinh chế không nhất thiết có nghĩa là bạn sẽ tăng cân; điều thực sự ảnh hưởng đến cân nặng là tổng lượng calo tiêu thụ hàng ngày, khẩu phần ăn và mức độ hoạt động thể chất. Nếu bạn chỉ có thể ăn ngoài vào bữa sáng, hãy chọn bữa ăn có trứng, sữa đậu nành không đường hoặc rau củ, giảm bớt các món chiên rán và đồ uống có đường để bữa sáng của bạn cân bằng hơn. Đừng hoàn toàn từ bỏ những món ăn yêu thích chỉ vì bạn đang cố gắng giảm cân.

Gợi ý bữa sáng số 4 để giảm cân: Đừng chỉ ăn khoai lang! Hãy đảm bảo bạn cũng bổ sung protein và chất xơ

Nhiều người cho rằng bữa sáng giảm cân chỉ gồm một củ khoai lang hoặc một tách cà phê đen, tin rằng càng ăn ít thì càng nhanh giảm cân. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không bền vững về lâu dài. Bên cạnh lượng carbohydrate vừa phải, bữa sáng cũng nên bao gồm protein và rau củ để đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Chỉ số đường huyết của khoai lang bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như giống, phương pháp chế biến, khẩu phần ăn và cách kết hợp với thực phẩm; không chính xác khi cho rằng tất cả khoai lang đều là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Để giảm mỡ, hãy bắt đầu bằng cách bổ sung thêm protein vào bữa sáng hàng ngày, tăng cường ăn rau củ và giảm đồ uống có đường. Không cần thiết phải giảm lượng thức ăn một cách đột ngột. Kết hợp điều này với tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và lượng calo phù hợp sẽ giúp bạn có cơ hội tốt hơn để dần dần xây dựng một lối sống ít có nguy cơ tăng cân trở lại.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: TVBS)