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Mitsubishi Triton thêm bản mới: Giá quy đổi hơn 1,5 tỷ đồng, mâm 20 inch, lốp địa hình, loa JBL, logo ngựa tạo điểm nhấn

Khôi Nguyên
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Mitsubishi vừa ra mắt phiên bản đặc biệt Triton BF///MS dành riêng cho thị trường Brazil. Hợp tác cùng thương hiệu phong cách sống địa phương, mẫu bán tải sở hữu thiết kế hầm hố, nội thất sang trọng cùng hệ dẫn động 4WD mạnh mẽ.

Thương hiệu xe Nhật Bản vừa ra mắt một phiên bản đặc biệt mới của dòng bán tải Triton tại thị trường Brazil, bắt tay hợp tác cùng một thương hiệu phong cách sống địa phương hướng tới cộng đồng yêu thích việt dã.

Mitsubishi Triton thêm bản mới. Ảnh: Mitsubishi

Ngoại hình Triton bản mới thêm điểm nhấn

Khác biệt hoàn toàn với phiên bản Triton Terra ra mắt đầu năm nay vốn tập trung vào khách hàng ngành nông nghiệp bằng các chi tiết mạ chrome thanh lịch, phiên bản Triton BF///MS chọn cho mình phong cách hầm hố và phong trần. Tên gọi BF///MS lấy cảm hứng từ chữ viết tắt của "Big Foot" và bang Mato Grosso do Sul, nơi khởi nguồn cho sự hợp tác này.

Điểm nhấn bên ngoài đến từ bộ mâm 20 inch. Ảnh: Mitsubishi

Ngoại thất của mẫu bán tải gây ấn tượng mạnh nhờ sự phối hợp giữa tông màu chủ đạo Nâu Baroque và màu Đen Onyx Pearl ở phần thân dưới. Mặt ca-lăng cùng ốp gương chiếu hậu giữ nguyên sắc đen bóng, trong khi lưới tản nhiệt dạng Dynamic Shield và các vòm bánh xe rộng được sơn đồng màu với thân xe.

Xe sở hữu bộ mâm kích thước 20 inch hoàn thiện dạng phay xước tối màu, kết hợp với bộ lốp địa hình Goodyear Wrangler Duratrac cho khả năng bám đường vượt trội.

Danh sách trang bị ngoại thất còn bao gồm bệ bước chân đóng mở bằng điện, nắp thùng xe dạng mềm, thùng chứa đồ chuyên dụng, cổng sạc 12V ở thùng sau và móc kéo phía sau, đi kèm huy hiệu BF///MS xuất hiện nổi bật ở hai bên cửa cùng cửa thùng xe.

Nội thất Triton bản mới có các chi tiết độc quyền

Khoang cabin của Triton BF///MS được bọc chất liệu da phối hai tông màu nâu - đen kết hợp cùng các đường chỉ khâu màu cam tạo điểm nhấn tương phản. Logo BF///MS tiếp tục xuất hiện trên bảng taplo, đồng thời biểu tượng hình con ngựa được thêu tinh tế trên tựa đầu ghế ngồi và tích hợp vào đèn chiếu khoang cửa.

Nội thất tối màu phối thêm điểm nhấn từ logo phiên bản. Ảnh: Mitsubishi

Được phát triển dựa trên biến thể cao cấp nhất Triton Katana, mẫu xe sở hữu không gian tiện nghi phong phú với màn hình giải trí 9 inch tích hợp bản đồ dẫn đường, hệ thống âm thanh cao cấp JBL, điều hòa tự động hai vùng, camera 360 độ, thảm sàn cao cấp bằng chất liệu cao su, 7 túi khí cùng gói công nghệ an toàn chủ động ADAS.

Hệ truyền động của Triton mới không đổi

Dưới nắp capo, xe giữ nguyên hệ thống truyền động với khối động cơ dầu tăng áp đôi dung tích 2.4L, sản sinh công suất 202 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động hai cầu Super Select II 4WD danh tiếng của Mitsubishi, tích hợp khóa vi sai cầu sau cùng 7 chế độ lái địa hình chuyên dụng.

Tại thị trường Brazil, Mitsubishi Triton BF///MS được sản xuất theo đơn đặt hàng và không giới hạn số lượng. Mẫu xe có giá niêm yết là 359.990 Real Brazil (khoảng 1.636.000.000 VNĐ), hiện đang áp dụng mức giá ưu đãi khuyến mãi còn 339.990 Real Brazil (khoảng 1.545.000.000 VNĐ).

Một số hình ảnh khác của Mitsubishi Triton BF///MS:

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Tags

Nhật Bản

Mitsubishi

Triton BF///MS

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