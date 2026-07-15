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Miền Bắc sắp có mưa to nhiều ngày liên tiếp, chấm dứt nắng nóng

Duy Anh
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Theo dự báo, từ ngày mai, nắng nóng sẽ chấm dứt ở khu vực vùng núi và trung du phía Bắc. Từ ngày 17/7, nắng nóng tại khu vực đồng bằng sẽ dịu dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay 15/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Bắc Sơn La có nơi mưa rất to.

Từ ngày mai 16/7, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ. Từ ngày 17/7, nắng nóng tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng dịu dần.

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ khoảng chiều tối và đêm 18/7, miền Bắc sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to đến khoảng ngày 23/7, sau có xu hướng giảm dần (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Miền Bắc sắp có mưa to nhiều ngày liên tiếp, chấm dứt nắng nóng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công an nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/7

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 26-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 27-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

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