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Ra quyết định khởi tố Vũ Xuân Đoàn SN 1998

Duy Anh
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Quá trình điều tra xác định, Vũ Xuân Đoàn đã khai thác trái phép khoảng 26.000 m³ khoáng sản, thu lợi bất chính hơn 1,1 tỷ đồng.

Khai thác khoáng sản trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ làm thất thoát nguồn tài nguyên quốc gia mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn đê điều, dòng chảy và xâm phạm trật tự quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.

Trước thực trạng đó, thời gian qua, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Nhiều vụ việc đã được điều tra, làm rõ, nhiều đối tượng bị khởi tố để theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Điển hình là vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện Lương Quang Điệp, sinh năm 1960, trú tại xã Quỹ Nhất và Trần Văn Hảo, sinh năm 1974, trú tại xã Nghĩa Sơn tỉnh Ninh Bình đang khai thác cát trái phép trên sông Đáy, thuộc địa phận xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Quá trình điều tra xác định, Lương Quang Điệp thuê Trần Văn Hảo đi cùng để phụ việc hút cát trên sông, các đối tượng đã nhiều lần tổ chức khai thác cát trái phép để thu lợi bất chính hơn 87,7 triệu đồng.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Quang Điệp về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Tiếp đó, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra, phát hiện Vũ Xuân Đoàn, sinh năm 1998, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình tổ chức khai thác đá trái phép tại tổ 3B, phường Trung Sơn bằng nhiều máy móc, phương tiện cơ giới.

Ra quyết định khởi tố Vũ Xuân Đoàn SN 1998 - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc với Vũ Xuân Đoàn (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Quá trình điều tra xác định, Vũ Xuân Đoàn đã khai thác trái phép khoảng 26.000 m³ khoáng sản, thu lợi bất chính hơn 1,1 tỷ đồng.

Đến ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Đoàn về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác trái phép tài nguyên" để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua các vụ án, vụ việc trên, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không khai thác, vận chuyển, mua bán hoặc tiếp tay cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; trường hợp tái phạm hoặc khai thác với quy mô lớn, thu lợi bất chính sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

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