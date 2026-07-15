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Tất cả trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc sẽ được hưởng một quyền lợi từ tháng 7/2026

Duy Anh
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Toàn bộ trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Quy định này có hiệu lực từ tháng 7/2026.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, Bộ Y tế vừa ban hành "Hướng dẫn chuyên môn về khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi", có hiệu lực từ tháng 7/2026.

Theo đó, toàn bộ trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần.

Trẻ em được khám sức khoẻ miễn phí tại địa điểm nào?

Các nội dung khám gồm: đo các dấu hiệu sinh tồn, đánh giá dinh dưỡng, theo dõi phát triển tinh thần, vận động, kiểm tra tình trạng tiêm chủng và thăm khám toàn thân, các bộ phận: da, đầu - cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, bụng, cơ quan sinh dục, cơ xương khớp, thần kinh, phát hiện nguy cơ tự kỷ.

Tất cả trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc sẽ được hưởng một quyền lợi từ tháng 7/2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: UBND phường Kinh Bắc).

Địa điểm khám ưu tiên tổ chức tại Trạm y tế xã/phường khi có đủ nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ khám đáp ứng yêu cầu chuyên môn hoặc địa điểm khám sức khoẻ lưu động được bố trí hợp lý, thuận tiện cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ/người giám hộ trẻ đưa trẻ đi khám bảo đảm an toàn, đủ nhân lực, trang thiết bị.

Hoạt động này cũng có thể triển khai tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập các cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và cơ bản, khi bố trí đủ nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ khám đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Hồ sơ khám bệnh được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi, lập hồ sơ khám theo mẫu thống nhất và cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử. Dữ liệu này bảo đảm liên thông với hệ thống thông tin quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế và cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

Khi tổ chức khám, Bộ Y tế yêu cầu phải xây dựng kế hoạch, thông báo rộng rãi đến phụ huynh, người chăm sóc trẻ và lập danh sách trẻ theo từng thôn, tổ dân phố để bố trí lịch phù hợp.

Mỗi dây chuyền khám cần 1 bác sĩ, 1 y sĩ hoặc điều dưỡng hoặc hộ sinh phụ trách đo các chỉ số cơ bản và 1 nhân viên y tế hỗ trợ. Toàn bộ nhân sự đều phải được tập huấn về quy trình. Căn cứ thực tiễn về nhân lực y tế và số lượng trẻ đến khám, đơn vị bố trí một hoặc nhiều dây chuyền khám trong một buổi khám.

Trong buổi khám, bác sĩ sẽ khai thác tiền sử bệnh tật của trẻ từ khi sinh và tiền sử bệnh của mẹ trong thai kỳ; khám, tư vấn can thiệp hoặc hướng dẫn theo dõi sức khỏe toàn diện của trẻ. Trường hợp trẻ có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ mắc bệnh, bác sĩ sẽ tư vấn chuyển cơ sở y tế phù hợp để khám và điều trị kịp thời.

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