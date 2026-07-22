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Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to, kéo dài 3 ngày

Duy Anh
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Theo dự báo, tù đêm mai, Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn, kéo dài đến hết ngày 25/7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay (22/7), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng đêm 23/7 đến ngày 25/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, người dân cần chủ động phòng chống.

Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to, kéo dài 3 ngày - Ảnh 1.

Bắc Bộ sẽ có mưa lớn diện rộng từ đêm mai (Ảnh: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 22 và ngày 23/7

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Nhiệt độ từ 21-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộc có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộc có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

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