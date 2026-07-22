Quy định mới về đăng ký tạm trú sẽ chính thức áp dụng từ ngày 24/7 tới đây

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 87 quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 17/7, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác quản lý xuất nhập cảnh và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan, ngày 9/6, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 87 quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 24/7/2026, thay thế Thông tư số 53 ngày 28/12/2016, với nhiều nội dung mới phù hợp với yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay.

Ảnh: Công an Thái Nguyên.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì, phối hợp với Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý cư trú của người nước ngoài đến các khách sạn, nhà nghỉ, homestay, ký túc xá, căn hộ dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các cơ sở lưu trú có người nước ngoài cư trú.

Cùng với việc tuyên truyền, lực lượng Công an đã trực tiếp hướng dẫn các cơ sở đăng ký, sử dụng tài khoản trên hệ thống khai báo tạm trú điện tử, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

Đối với tỉnh Thái Nguyên - địa bàn có nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trường đại học, cơ sở giáo dục và chuyên gia nước ngoài đến sinh sống, làm việc, học tập ngày càng tăng - việc thực hiện đúng quy định về khai báo tạm trú có ý nghĩa quan trọng, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh, trật tự và tạo môi trường đầu tư an toàn, minh bạch.

So với Thông tư số 53, Thông tư số 87 có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

Một là, quy định thống nhất việc tiếp nhận, quản lý thông tin thông qua Hệ thống khai báo tạm trú điện tử do Bộ Công an quản lý, vận hành trên phạm vi toàn quốc, tạo cơ sở pháp lý cho việc số hóa toàn bộ quy trình khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài.

Hai là, bổ sung quy định đối với nền tảng số cung cấp dịch vụ lưu trú, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với các loại hình đặt phòng trực tuyến đang phát triển mạnh, góp phần đồng bộ dữ liệu lưu trú của người nước ngoài.

Ba là, quy định cụ thể hơn về đăng ký, quản lý và cập nhật tài khoản khai báo tạm trú điện tử. Người thực hiện khai báo phải đăng ký tài khoản và có trách nhiệm cập nhật kịp thời khi có thay đổi thông tin, góp phần bảo đảm tính chính xác, an toàn và đồng bộ của dữ liệu.

Bốn là, tiếp tục khẳng định trách nhiệm của cơ sở lưu trú trong việc thực hiện khai báo ngay sau khi người nước ngoài đến lưu trú. Thông tư mới quy định công an cấp xã tiếp nhận thông tin trên hệ thống điện tử 24 giờ trong ngày, 07 ngày trong tuần, tạo điều kiện thuận lợi để việc khai báo được thực hiện nhanh chóng, kịp thời.

Năm là, hoàn thiện quy trình khai báo bằng Phiếu khai báo tạm trú (mẫu NA17) trong trường hợp chưa thể thực hiện khai báo điện tử. Theo đó, phiếu khai báo phải được chuyển đến Công an cấp xã trong thời hạn theo quy định để cập nhật vào Hệ thống khai báo tạm trú điện tử, bảo đảm thông tin được quản lý đầy đủ, thống nhất.

Để việc triển khai Thông tư số 87 đạt hiệu quả, cơ quan công an đề nghị các khách sạn, nhà nghỉ, homestay, ký túc xá, căn hộ dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân thường xuyên tiếp nhận người nước ngoài chủ động nghiên cứu các quy định mới; đăng ký, quản lý và sử dụng đúng tài khoản khai báo tạm trú điện tử; thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn ngay khi người nước ngoài đến lưu trú.

Mức phạt đối với cơ sở lưu trú vi phạm về khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Trong thời gian tới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về khai báo tạm trú của người nước ngoài; kịp thời hỗ trợ các cơ sở lưu trú trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú của người nước ngoài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.



