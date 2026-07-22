HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an điều tra khoản giao dịch gần 200 triệu đồng trong một ngày, mời 6 người về làm việc

Duy Anh
|

Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là tổng số tiền các đối tượng sử dụng trong hoạt động cá độ bóng đá.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng hoạt động cá độ bóng đá mà đơn vị triệt xóa vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 12/7 tại cù lao thuộc xã Lục Sĩ Thành.

Công an điều tra khoản giao dịch 200 triệu đồng trong một ngày, mời 6 người đến làm việc - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Văn Hùng (người đeo kính) và người tham gia cá độ bóng đá (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Vào thời điểm trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp quả tang đối tượng Trần Văn Hùng đang hoạt động cá độ bóng đá thông qua ứng dụng zalo, tài khoản zalo tên "Ong Gia Rau" trên điện thoại di động và máy tính đang đăng nhập vào trang cá cược.

Quá trình làm việc, bước đầu xác định tổng số tiền đánh bạc trong ngày gần 200 triệu đồng. Cơ quan Công an đã lập biên bản tạm giữ 1 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay và một số tang vật có liên quan. Đồng thời mời 6 đương sự có liên quan về làm việc.

Bắt tạm giam Nguyễn Thị Hòa SN 1984
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

báo dân trí

VnExpress

bắt giữ

chuyển khoản

giao dịch

bắt quả tang

tỉnh Vĩnh Long

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại