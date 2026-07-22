Công an điều tra khoản giao dịch gần 200 triệu đồng trong một ngày, mời 6 người về làm việc

Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là tổng số tiền các đối tượng sử dụng trong hoạt động cá độ bóng đá.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng hoạt động cá độ bóng đá mà đơn vị triệt xóa vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 12/7 tại cù lao thuộc xã Lục Sĩ Thành.

Đối tượng Trần Văn Hùng (người đeo kính) và người tham gia cá độ bóng đá (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Vào thời điểm trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp quả tang đối tượng Trần Văn Hùng đang hoạt động cá độ bóng đá thông qua ứng dụng zalo, tài khoản zalo tên "Ong Gia Rau" trên điện thoại di động và máy tính đang đăng nhập vào trang cá cược.

Quá trình làm việc, bước đầu xác định tổng số tiền đánh bạc trong ngày gần 200 triệu đồng. Cơ quan Công an đã lập biên bản tạm giữ 1 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay và một số tang vật có liên quan. Đồng thời mời 6 đương sự có liên quan về làm việc.