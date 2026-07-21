Bắt tạm giam Nguyễn Thị Hòa SN 1984

Bị can Nguyễn Thị Hòa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Trộm cắp tài sản, quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Ngày 21/6 vừa qua, Công an xã Thái Hoà thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1984, trú tại thôn Đồng Lợi, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang).

Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh tố tụng đối với Nguyễn Thị Hòa (Ảnh: Công an Công an xã Thái Hoà).

Trước đó, Công an xã Thái Hòa tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của chị P., trú trên địa bàn xã về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thái Hòa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Qua quá trình xác minh, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định Nguyễn Thị Hòa là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Hòa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.