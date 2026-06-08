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Miền Bắc bất ngờ đón gió mùa đông bắc từ tối nay, nhiều nơi mưa to đến rất to

Duy Anh
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Do tác động của không khí lạnh, từ đêm 8/6, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to, trời chuyển mát.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông vài nơi.

Khoảng chiều tối 8/6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ đêm 8/6, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 22-25 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ.

Miền Bắc bất ngờ đón gió mùa đông bắc từ tối nay, nhiều nơi mưa to đến rất to - Ảnh 1.

Không khí lạnh gây mưa lớn cho toàn miền Bắc (Ảnh minh họa/Đại biểu nhân dân).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông; Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Riêng ại khu vực Hà Nội, từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm nay, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23-25 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo:

Trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.

Miền Bắc bất ngờ đón gió mùa đông bắc từ tối nay, nhiều nơi mưa to đến rất to - Ảnh 2.

Không khí lạnh cuối mùa thường gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, người dân cần đặc biệt cảnh giác.

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