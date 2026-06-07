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Ra quyết định khởi tố Phạm Thị Bắc SN 1990

Duy Anh
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Bị can Phạm Thị Bắc bị khởi tố về hành vi "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bắc, sinh năm 1990, trú tại thôn Nam Lý, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình về hành vi "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, bà Phạm Thị Bắc đã giao xe mô tô biển kiểm soát 29B1-860.00 có dung tích xi lanh trên 50 cm³ cho con trai là V.H.N, sinh ngày 17/9/2009, chưa đủ tuổi theo quy định và chưa được cấp giấy phép lái xe, điều khiển tham gia giao thông.

Sau đó, khi điều khiển xe mô tô đi đến khu vực ngã tư thuộc Tổ dân phố Bẩy Tám, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, V.H.N không giảm tốc độ, thiếu chú ý quan sát và không nhường đường cho phương tiện đi từ bên phải, dẫn đến va chạm với một xe mô tô khác. Hậu quả, người điều khiển xe mô tô bị va chạm bị thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 74%.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với V.H.N về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bị can V.H.N tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh và chủ phương tiện trong việc quản lý, sử dụng phương tiện giao thông. Hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, người giao xe có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Tạm giữ Dương Thị Ánh Hồng SN 1991 trong chuyên án có số tiền giao dịch đặc biệt lớn
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