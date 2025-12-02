Mẹo rán cá ngoài giòn, trong mềm, ngon hơn ngoài hàng

Cá rán là món ăn quen thuộc nhưng chưa bao giờ mất sức hút trên mâm cơm gia đình. Không chỉ ngon miệng, cá còn giàu protein, omega-3 và nhiều dưỡng chất tốt cho tim mạch, thị lực và sức khỏe tổng thể.

Món cá rán (Ảnh minh họa).

Để rán được miếng cá vàng ươm, giòn rụm mà phần thịt bên trong vẫn mềm ngọt là điều không phải ai cũng làm được. Chỉ cần sơ chế sai cách hoặc để dầu chưa đủ độ nóng, cá sẽ rất dễ bị nát, sát chảo, bắn dầu và mất đẹp. Nhưng với vài mẹo nhỏ dưới đây, bạn hoàn toàn có thể biến món cá rán quen thuộc thành một món ngon hết ý.

Làm sạch và khử tanh trước khi rán cá

Ngay từ bước làm sạch, cá cần được xử lý thật kỹ để loại bỏ hoàn toàn mùi tanh. Việc đánh vảy, bỏ ruột, cạo sạch lớp màng đen bên trong bụng cá là bắt buộc. Sau đó, nên rửa cá với nước muối, nước vo gạo hoặc rượu gừng để khử nhớt.

Làm sạch và khử tanh cá trước khi rán sẽ giúp bạn có một món cá thơm ngon hơn (Ảnh minh họa).

Khâu quan trọng nhất chính là thấm khô cá thật kỹ trước khi cho vào chảo rán. Khi cá còn ướt, nước gặp dầu nóng sẽ bắn tung tóe, vừa gây nguy hiểm vừa làm cá dễ nát.

Bí quyết rán cá ngoài giòn, trong mềm

Để cá không dính chảo, nhiều người hay sử dụng một lát gừng chà nhẹ mặt chảo trước khi đổ dầu. Cách này tạo một lớp chống dính tự nhiên, đồng thời giúp cá thơm hơn. Khi dầu đã được đun nóng đến mức đầu đũa sủi tăm, bạn có thể cho một chút bột mì vào chảo để hạn chế tình trạng sát chảo. Một mẹo khác cũng rất hiệu quả là phủ một lớp bột mỏng lên bề mặt cá trước khi rán. Lớp bột này giúp da cá vàng giòn, không rách và hạn chế dầu bắn.

Phủ một lớp bột mỏng lên bề mặt cá trước khi rán (Ảnh minh họa).

Trong suốt quá trình rán, giữ lửa vừa là yếu tố quyết định. Khi cá mới vào chảo, tuyệt đối không lật vội; hãy đợi đến khi mặt dưới se vàng và giòn mới trở mặt. Nếu đảo quá sớm, miếng cá sẽ dễ bị vỡ và không giữ được dáng. Cá chín dần bằng hơi nước thoát ra từ bên trong, nhờ vậy phần thịt vẫn mềm và mọng mà không bị khô.

Ở công đoạn cuối, có thể tăng lửa trong thời gian ngắn để lớp da ngoài vàng giòn, kích thích phản ứng tạo màu và hương thơm tự nhiên của cá.

Khi cá đã đạt độ vàng như ý, hãy vớt cá ra đặt trên vỉ hoặc giấy thấm dầu để ráo bớt mỡ. Không nên để cá nằm trong đĩa nóng ngay lập tức vì hơi nóng sẽ khiến dầu chảy ngược vào phần thịt, làm cá bị ỉu và mất giòn.

Thưởng thức

Một miếng cá rán ngoài giòn, trong mềm ngon miệng (Ảnh minh họa).

Nhờ những mẹo đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trên, món cá rán trong bữa cơm gia đình sẽ hấp dẫn chẳng kém gì ngoài hàng: bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm ngọt, lại thơm lừng và không hề ngấy dầu.

Cá rán ngon nhất là khi thưởng thức ngay lúc còn nóng, khi lớp da giòn tan hòa cùng phần thịt mềm ngọt tạo nên hương vị khó cưỡng. Món cá này có thể ăn kèm cơm trắng, chấm với nước mắm chua ngọt, muối tiêu chanh hoặc nước mắm gừng tùy loại cá, giúp tăng thêm độ đậm đà. Một ít rau sống, dưa leo hay dưa góp cũng là “bộ đôi hoàn hảo” giúp cân bằng vị béo, khiến bữa ăn trở nên trọn vẹn và hấp dẫn hơn.

