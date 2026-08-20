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Mẹo đơn giản phân biệt thịt bò thật - giả khi đi chợ

Như Loan/VTC News
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Không chỉ nhìn màu sắc, người đi chợ có thể dựa vào thớ thịt, mùi, mỡ và phản ứng khi ngâm rửa, nấu để nhận biết thịt bò thật hay bị “hô biến” thành thịt lợn, trâu.

Nhiều người đi chợ thường dựa vào màu sắc, mùi thơm hoặc cảm giác khi chạm tay để chọn thịt bò. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những dấu hiệu này chưa đủ để xác định thịt có phải bò thật hay không. Người tiêu dùng cần quan sát kỹ thớ thịt, màu sắc của phần mỡ và đặc điểm của miếng thịt khi ngâm rửa, chế biến.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội nói người mua có thể nhận biết qua một số đặc điểm bằng mắt thường. Thịt bò chuẩn có thớ nhỏ, dài, phần mỡ mang sắc vàng nhạt tự nhiên.

Trong khi đó, thịt lợn vốn mang thớ ngắn, to, mỡ trắng đục; còn thịt trâu lại sở hữu màu đỏ sẫm cùng thớ thịt thô cứng. Dù có tẩm ướp khéo đến đâu, màu nhuộm trên miếng thịt giả vẫn loang lổ, kém tự nhiên và dán tay vào chỉ thấy lớp nước dính nhão xả ra.

Thịt bò chuẩn có thớ nhỏ, dài, phần mỡ mang sắc vàng nhạt tự nhiên. (Ảnh minh hoạ)

Một thủ thuật phổ biến khác của dân buôn là miết mỡ bò lên bề mặt miếng thịt lợn để đánh lừa khứu giác. Việc cắt sâu vào bên trong có thể giúp người mua kiểm tra rõ hơn. Cắt đôi miếng thịt, nếu mùi thơm đặc trưng biến mất, thay vào đó là thứ mùi hôi tanh ẩn nấp bên trong. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy miếng thịt không còn giữ đặc điểm tự nhiên của thịt bò”.

Quá trình ngâm rửa và chế biến cũng có thể giúp nhận biết thêm một số dấu hiệu bất thường. TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết thịt bò tự nhiên không làm nước ngâm chuyển màu bất thường. Lúc chần thịt bò qua nước sôi hay thả vào chảo nóng sẽ săn lại và sẫm màu. Ngược lại, miếng thịt tẩm hóa chất hay huyết bò vừa thả vào chậu nước sẽ làm đục ngầu bát nước rửa, khi gặp nhiệt độ cao liền nhợt nhạt, tái trắng, lộ màu sắc và đặc điểm khác với thịt bò tự nhiên.

Trước những nguy cơ gian lận trong kinh doanh thực phẩm, việc tỉnh táo trước những thớ thịt có giá rẻ bất thường tại các chợ tạm là bước bảo vệ đầu tiên cho mâm cơm gia đình. Đồng tiền bỏ ra cho thực phẩm đắt đỏ này chỉ thực sự xứng đáng khi người mua tìm đến những địa chỉ uy tín, hoặc tự trang bị cho mình cái nhìn khắt khe ngay từ khâu lựa chọn.

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