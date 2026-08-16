Ăn 1 bộ phận của cá, người phụ nữ suy thận cấp, suy gan: Bác sĩ cảnh báo “nấu chín vẫn nguy hiểm”

Chỉ một thời gian ngắn sau khi ăn bộ phận này của con cá, người phụ nữ liên tục nôn, tiêu chảy rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng suy nhiều cơ quan.

Dịp Tết Nguyên Đán năm 2025, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán (Trung Quốc) liên tiếp tiếp nhận hai trường hợp ngộ độc nặng sau khi ăn cả túi mật của cá. Cả hai đều phải cấp cứu vì tổn thương gan, thận nghiêm trọng. Thông tin về các ca bệnh cũng được bệnh viện đăng tải chính thức.

Ngộ độc mật cá (Ảnh: U Food).

Trường hợp đầu tiên là một phụ nữ họ Ngô. Bà đã uống rượu trắng và nuốt sống cả túi mật cá. Không lâu sau, bà xuất hiện hàng loạt triệu chứng như nôn, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt. Tình trạng nhanh chóng xấu đi khiến bệnh nhân phải cấp cứu trong đêm tới Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán.

Kết quả kiểm tra cho thấy người phụ nữ đã suy thận cấp, suy gan và rối loạn chức năng đông máu. Sau ba ngày cấp cứu, bệnh nhân mới qua cơn nguy kịch và được xuất viện.

Một bệnh nhân khác gần 70 tuổi cũng phải nhập viện sau khi tin vào lời truyền miệng rằng mật cá có thể chữa bệnh. Người này nuốt sống mật cá rồi xuất hiện nôn và tiêu chảy. Dù được rửa dạ dày nhiều lần tại bệnh viện địa phương, triệu chứng vẫn không cải thiện.

Khi chuyển tới Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán, bác sĩ xác định bệnh nhân bị suy gan cấp do ngộ độc mật cá. Sau quá trình điều trị, người bệnh cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm.

Vì sao một túi mật cá nhỏ nhưng lại nguy hiểm đến vậy?

Mật cá là túi chứa dịch mật do gan và tuyến tụy của cá tiết ra, tham gia vào quá trình tiêu hóa. CCTV News thông tin, dịch mật cá chứa nhiều thành phần có độc tính như axit mật, axit taurocholic, axit hydrocyanic, natri cyprinol sulfate và histamine.

Theo các bác sĩ, điều đáng lưu ý là nấu chín hay uống cùng rượu cũng không bảo đảm phá hủy được các độc chất này. Vì vậy, nuốt mật cá sống, nấu chín rồi ăn hay ngâm, uống cùng rượu đều có thể dẫn đến ngộ độc.

Không phải mật của mọi loài cá đều có độc tính giống nhau. Tuy nhiên, mật của nhiều loại cá nước ngọt thường dùng làm thực phẩm như cá diếc, cá trắm đen, cá trắm cỏ, cá chép, cá mè trắng, cá mè hoa được cảnh báo có thể gây độc. Cách an toàn nhất là không ăn mật cá.

Ngộ độc mật cá có thể diễn biến rất nhanh

Ngộ độc mật cá có thể diễn biến rất nhanh (Ảnh: Sohu).

Theo CCTV News, thời gian ủ bệnh có thể chỉ khoảng 30 phút đến 6 giờ. Các biểu hiện đầu tiên thường xuất hiện ở đường tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn.

Sau vài giờ, người bệnh có thể xuất hiện vàng da, vàng mắt, mệt mỏi, chán ăn, đau vùng gan, tiểu ít hoặc không tiểu, phù mặt và chân, đau thắt lưng.

Khi ngộ độc tiến triển, chức năng thận, gan, tim và các cơ quan khác có thể bị tổn thương, dẫn tới suy đa cơ quan, sốc và đe dọa tính mạng.

Người đã ăn mật cá và xuất hiện triệu chứng bất thường cần đến cơ sở y tế ngay, không nên tự theo dõi tại nhà.

Với các trường hợp nặng, bác sĩ có thể phải áp dụng những biện pháp loại bỏ độc chất và hỗ trợ chức năng cơ quan; bệnh nhân ngộ độc nặng có thể cần lọc máu. Trường hợp tại Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán đã phải điều trị tích cực để xử lý tình trạng suy cơ quan.

Để phòng ngộ độc, người dân không nên tin các lời truyền miệng cho rằng mật cá có thể sáng mắt, chữa bệnh hoặc bồi bổ cơ thể. Khi làm cá cần loại bỏ túi mật cẩn thận.

Nếu mật bị vỡ, phần thịt dính dịch mật nên được cắt bỏ. Khi dịch mật làm nhiễm bẩn diện rộng, nguồn khuyến cáo nên bỏ cả con cá để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, cần tránh để dịch mật bắn vào mắt bởi độc chất trong đó có thể gây viêm kết mạc, giảm thị lực, thậm chí tổn thương mắt nghiêm trọng.

Nguồn: CCTV News