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MC Diễm Quỳnh thông báo khẩn

A Ly
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"May có các công dân sáng suốt cùng nhà ập vào tư vấn", MC Diễm Quỳnh chia sẻ.

MC Diễm Quỳnh vừa khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ trải nghiệm suýt trở thành nạn nhân của một chiêu lừa đảo trực tuyến mới. Nữ MC đồng thời lên tiếng cảnh báo mọi người cần hết sức thận trọng trước những tin nhắn thông báo xử phạt giao thông có dấu hiệu bất thường.

Trên trang cá nhân, MC Diễm Quỳnh cho biết tối cùng ngày cô nhận được một tin nhắn thông báo bị xử phạt vi phạm giao thông. Theo nội dung tin nhắn, cô bị phạt 50.000 đồng vì lỗi "để xe cản trở giao thông" và được yêu cầu nhấn vào đường dẫn để nộp phạt.

Điều khiến nữ MC bất ngờ là khi truy cập, đường dẫn này hiển thị giao diện giống hệt Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo cảm giác rất đáng tin cậy.

Diễm Quỳnh chia sẻ rằng ban đầu cô chỉ thoáng nghi ngờ vì số tiền phạt quá nhỏ. Tuy nhiên, do sợ để lâu sẽ quên nên cô cũng định thanh toán ngay. Đến khi kiểm tra lại thời gian vi phạm và nhận thấy đó đúng là ngày chiếc xe vẫn đỗ ở nhà, cô mới bắt đầu lưỡng lự.

Rất may, người thân đã kịp thời xem xét và khuyên cô không chuyển tiền cũng như không cung cấp thông tin cá nhân. Nhờ vậy, nữ MC đã tránh được nguy cơ sập bẫy lừa đảo.

MC Diễm Quỳnh thông báo khẩn - Ảnh 1.

MC Diễm Quỳnh.

Chia sẻ về sự việc, Diễm Quỳnh viết: "Thêm một kiểu lừa đảo mới! Tối nay mình nhận được tin nhắn phạt xe, click vào thì ra giao diện Cổng dịch vụ công quốc gia với thông báo thu phạt 50.000 đồng do để xe cản trở giao thông.

Dù có thoáng ngờ số tiền phạt quá ít nhưng do sợ để lâu lại quên nên mình cũng tính trả luôn cho xong. Lúc xem ngày vi phạm thì lại đúng hôm để xe ở nhà nên càng lưỡng lự.

May có các công dân sáng suốt cùng nhà ập vào tư vấn nên mình chưa chuyển tiền phạt và chưa mất thông tin cá nhân. Sợ quá, lừa đảo online còn dùng cả web dịch vụ công thì dễ mắc mưu thật. Mọi người cảnh giác nhé".

Bài đăng của MC Diễm Quỳnh nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ bạn bè, cư dân mạng. Nhiều người bất ngờ trước các chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi. Một số người chia sẻ cách nhận biết những đường link giả để cùng cảnh báo và cẩn trọng hơn.

MC Diễm Quỳnh (sinh năm 1972) là gương mặt kỳ cựu của VTV. Cô là con gái cố Đại sứ Đặng Nghiêm Hoành. Xuất thân là Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc tại Bắc Kinh, thông thạo ba ngoại ngữ. Gắn bó với VTV từ năm 1996, Diễm Quỳnh ghi dấu ấn sâu đậm qua Trò chơi âm nhạc, Tạp chí MTV, Giai điệu tự hào.

Sau này, Diễm Quỳnh đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại VTV như Trưởng ban Thanh thiếu niên (VTV6); Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC)...

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Tags

lừa đảo

Thông báo khẩn

MC Diễm Quỳnh

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