Mạnh Quỳnh phải bán đàn: "Thế là hết"

"Con tôi biết tôi là ca sĩ nổi tiếng, nhưng chúng không nghe nhạc của tôi" – Mạnh Quỳnh nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ hải ngoại Mạnh Quỳnh đã chia sẻ đôi điều về các con mình. Anh nói: "Con tôi biết tôi là ca sĩ nổi tiếng, nhưng chúng không nghe nhạc của tôi, toàn nghe Kpop. Các con tôi cũng không muốn đi theo nghề của tôi, không muốn làm ca sĩ.

Mạnh Quỳnh

Thực ra hồi các con còn nhỏ tôi cũng cho chúng đi học piano và chúng mê piano lắm. Tôi mua cả đàn, mướn cả thầy về nhà dạy piano cho con và học được mấy năm, đi thi ngon lành. Nhưng một ngày đẹp trời, con tôi về nhà bảo không thích học piano nữa. Thế là hết.

Bây giờ tôi phải bán cả đàn trong nhà đi, cũng không còn đàn trong nhà. Tôi có phòng thu riêng tại nhà và sáng tác trên guitar, không dùng piano. Hồi xưa, lúc chưa làm phòng thu ở nhà, mỗi lần thu âm là tôi phải bay từ nhà tới California. Tôi thấy vất vả quá nên tự mở phòng thu ở nhà.

Phòng thu của tôi thì không phải lớn, nhỏ nhỏ thôi nhưng cũng đầy đủ máy móc chất lượng, đủ tiêu chuẩn để thu âm. Từ lúc có phòng thu là tôi tự sáng tác, tự thu âm ở nhà luôn".

MC Nguyên Khang nhận định: "Có thể thấy anh Mạnh Quỳnh là một người cha gương mẫu và luôn yêu thương con hết mình.

Người ta thấy ở hành trình của anh Mạnh Quỳnh là không bao giờ ồn ào, phô trương, rất giản dị, mộc mạc. Anh giản dị trong sự chỉn chu chứ không phải xuề xòa.

Thực ra trong công việc, anh Mạnh Quỳnh rất nghiêm túc và đầu tư. Ví dụ như hôm nay đến đây ghi hình, anh Mạnh Quỳnh mang theo đến 3 bộ đồ, một bộ đồ mặc để ngồi talk show với tôi và hai bộ đồ mặc khi làm show ca nhạc.

Và anh Mạnh Quỳnh còn hỏi lại tôi xem tôi thích bộ đồ nào để anh mặc bộ đó lên talk show cùng tôi. Đó là một sự chỉn chu, tôn trọng người đối diện. Tôi học được rất nhiều điều từ hành trình phấn đấu, nỗ lực của anh Mạnh Quỳnh. Nhìn anh thì đơn giản vậy thôi, nhưng các bài nhạc anh sáng tác, hát lại rất chỉn chu, đầu tư".

Ca sĩ Mạnh Quỳnh được biết đến là người yêu thương gia đình, vợ con. Anh sống chung thủy với vợ và dành hết cho con. Thậm chí, nam ca sĩ còn từ chối nhận show dịp lễ Tết để được ở nhà với con, hàng ngày thì đưa con đi học, làm việc nhà, dọn dẹp nhà cửa.